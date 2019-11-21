Amatör maçta yine yumruklar havada uçuştu

Ge\u00e7ti\u011fimiz Pazar g\u00fcn\u00fc Beykoz Stad\u0131'nda oynanan \u00c7ubuklu-Kaynarca ma\u00e7\u0131 2-0 \u00c7ubuklu Spor lehine devam ederken , iddiaya g\u00f6re Kaynarca Spor y\u00f6neticileri hakem ile tart\u0131\u015ft\u0131.,Ard\u0131ndan Kaynarca Spor tak\u0131m\u0131n\u0131 y\u00f6neticileri tak\u0131m\u0131 sahadan \u00e7ekti. Bu s\u0131rada antrenman i\u00e7in bekleyen Beykoz 1908 U-19 tak\u0131m\u0131 oyuncular\u0131 ile olaylar\u0131 sakinle\u015ftirdi\u011fi s\u0131rada Kaynarca Spor oyuncular\u0131 futbolcularla tart\u0131\u015ft\u0131.,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine sporcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle sald\u0131rd\u0131.Ye\u015fil saha birden kar\u0131\u015f\u0131rken, baz\u0131 oyuncular hafif \u015fekilde yaraland\u0131.,Ya\u015fanan kavga anlar\u0131 ise cep telefonu kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131.G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde kenarda ba\u015flayan kavga saha i\u00e7inde devam ediyor. Ard\u0131ndan futbolcular birbirlerine tekme ve yumruklurla sald\u0131r\u0131yor.