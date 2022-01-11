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Türkiye Gazetesi

Ambulansla doğuma giden eşini takip ederken kaza geçirmişti, acı haber geldi

Ambulansla doğuma giden eşini takip ederken kaza geçirmişti, acı haber geldi

Esentepe Mahallesinde ikamet ettikleri evlerinde eşi Selma Özdemir’in doğum sancısı başlaması üzerine sağlık ekiplerini arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, ambulansın gelmesi ile birlikte 07 UV 067 plakalı motosikleti ile ambulansı takip etmeye başladı. Hastaneye yaklaştıkları zaman yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir, Alanya istikametine seyir halinde olan Mahmut Karasu yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Özdemir, ağır yaralandı.

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