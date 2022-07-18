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Türkiye Gazetesi

Amine Harit Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Faslı yıldızdan geliyorum paylaşımı...

Amine Harit Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Faslı yıldızdan geliyorum paylaşımı...

Galatasaray transferde gaza bastı... Forvete Haris Seferovic, orta sahaya Florian Grillitsch, sağ beke de Léo Dubois'i transfer eden Cim Bom, 10 numarayı Amine Harit'e giydirmek üzere... Schalke 04'ün 25 yaşındaki Faslı yıldızından Sarı-Kırmızılı taraftarı heyecanlandıran hamle geldi. Amine Harit, Instagram hesabındaki "Schalke 04" ibaresini kaldırıp "Yükleniyor" yazdı... Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Amine Harit için Almanlarla 5 milyona el sıkışıldı. Futbolcu Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.

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