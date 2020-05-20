Amphan Kasırgası saatte 170 kilometre ile kıyıya yaklaşıyor

Amphan Kas\u0131rgas\u0131 saatte 170 kilometre ile k\u0131y\u0131ya yakla\u015f\u0131yor. Sahil yak\u0131n\u0131ndaki serin sulara ula\u015fan kas\u0131rga, k\u0131smen yava\u015flasa da h\u0131z\u0131 saatte 160 ile 170 kilometreyi buldu.,Kas\u0131rgan\u0131n deniz suyunu 25 kilometre i\u00e7eriye ta\u015f\u0131mas\u0131 ve sellere yol a\u00e7mas\u0131 bekleniyor.,Hindistanl\u0131 yetkililer, \u00fclkenin do\u011fusunda yer alan eyaletleri Bat\u0131 Bengal'de 200 binden, Odi\u015fa'da da 100 binden fazla ki\u015finin tahliye edildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Banglade\u015fli yetkililer, 2,2 milyon ki\u015finin f\u0131rt\u0131nadan korunmas\u0131 i\u00e7in tahliye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.,Banglade\u015f Afet Y\u00f6netiminden Sorumlu Devlet Bakan\u0131 Enamur Rahman, kas\u0131rga nedeniyle yerel saatle 06.00'da alarm seviyesinin en \u00fcst d\u00fczeye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,Banglade\u015f'in Sathira b\u00f6lgesi yerel h\u00fck\u00fcmeti Ba\u015f Y\u00f6neticisi S.M. Mustafa Kemal, tahliye edilenlere kuru g\u0131da, bebek mamas\u0131 ve ila\u00e7lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Covid-19'dan korunmalar\u0131 i\u00e7in maske ve ekipmanlar\u0131n da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Kas\u0131rgan\u0131n, Hindistan ve Banglade\u015f s\u0131n\u0131r\u0131na ak\u015fam ula\u015fmas\u0131 ve karaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yar\u0131na kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.,Rahman, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 5 milyondan fazla insan\u0131 bar\u0131nd\u0131racak 12 bin ge\u00e7ici bar\u0131nak kurduklar\u0131n\u0131 kaydetmi\u015fti.,Banglade\u015f ile Hindistan'\u0131 Kas\u0131m 2019'da vuran Bulbul Kas\u0131rgas\u0131'n\u0131n neden oldu\u011fu afet ve kazalarda ise 26 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n,Amphan Kas\u0131rgas\u0131'n\u0131n "Bengal K\u00f6rfezi'nde kaydedilen en g\u00fc\u00e7l\u00fc f\u0131rt\u0131na" oldu\u011fu ve h\u0131z\u0131n\u0131n saatte 270 kilometreye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ifade edilmi\u015fti.,Bengal K\u00f6rfezi'nde tropikal f\u0131rt\u0131nalar y\u0131l\u0131n bu zaman\u0131nda s\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, Odi\u015fa'y\u0131 1999'da vuran ve h\u0131z\u0131 saatte 260 kilometreye ula\u015fan kas\u0131rga, yakla\u015f\u0131k 10 bin ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olmu\u015ftu.,Yerel medyadaki foto\u011fraf ve videolarda, yeni tip corona vir\u00fcsten (Covid-19) korunmak i\u00e7in y\u00fcz maskesi takan halk\u0131n, bar\u0131naklara do\u011fru ilerledi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Videolarda, yetkililerin k\u00f6ylere giderek hoparl\u00f6rlerle "halka g\u00fcvenli alanlara gitmeleri" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 duyuluyor.