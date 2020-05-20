Amphan Kasırgası saatte 170 kilometre ile kıyıya yaklaşıyor

Amphan Kasırgası saatte 170 kilometre ile kıyıya yaklaşıyor. Sahil yakınındaki serin sulara ulaşan kasırga, kısmen yavaşlasa da hızı saatte 160 ile 170 kilometreyi buldu.