Analistlerden altın ve dolar için çarpıcı açıklama: Koruma görevi görmüyor

20 yılın en yüksek seviyelerine çıkan ABD dolar endeksi piyasalarda etkisini gösteriyor. Analistler dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Endekste yılın en yüksek seviyesi olan 109,24’ün aşılması halinde 120'ye doğru artış olabileceği ifade edildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler Dolar ve Euro’daki hareketliliğe etkili oluyor. 15 Temmuz’dan bu yana yükseliş eğilimini sürdüren Dolar endeksi en yüksek seviyelerini gördü.