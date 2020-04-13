Andone'den flaş Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray'\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 futbolcusu Andone, Romanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesine verdi\u011fi r\u00f6portajda \u0130stanbul'da karantina g\u00fcnlerinde neler yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. ,"Do\u011fum g\u00fcn\u00fcm\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc kutlad\u0131k"\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerdeki do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde sevdikleriyle telekonferans yoluyla bir araya geldi\u011fini s\u00f6zlerine ekleyen Florin Andone, "Bazen biraz hareket olsun diye site civar\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yoruz. Bu zamanlar, k\u00f6pe\u011fim i\u00e7in de keyifli bir f\u0131rsat oluyor. Oturdu\u011fum yer bir konut b\u00f6lgesi. \u015e\u00f6yle bir saat oturdu\u011fumda uzaktan iki-\u00fc\u00e7 insan anca g\u00f6r\u00fcyorum. Do\u011fum g\u00fcn\u00fcm\u00fc evde kutlad\u0131k. Benzersiz bir do\u011fum g\u00fcn\u00fc oldu. Yolanda ve annem bana pasta yapt\u0131lar. Bu arada en iyi arkada\u015flar\u0131mla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc olarak ba\u011flant\u0131 kurduk. Onlar da video \u00fczerinden do\u011fum g\u00fcn\u00fcne kat\u0131lm\u0131\u015f oldular. \u00c7ok ho\u015ftu, uzun bir s\u00fcredir art\u0131k evde oturmay\u0131 unutmu\u015ftum" dedi.\r\n\r\n,Durumun nas\u0131l gitti\u011fine bak\u0131p kendisinden burada kalmas\u0131n\u0131, \u0130spanya'ya d\u00f6nmemesini istedim. Bu k\u0131s\u0131tlay\u0131c\u0131 s\u00fcre\u00e7 boyunca yaln\u0131z kalabilirdi. Burada bizimle kalmas\u0131 en iyi karard\u0131" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,"Fatih Terim'in iyi olmas\u0131ndan dolay\u0131 mutluyum"\r\nTeknik Direkt\u00f6r Fatih Terim hakk\u0131nda da konu\u015fan 27 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, "Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 sonras\u0131nda s\u0131radaki antrenman\u0131 beklerken bize evde kalmam\u0131z s\u00f6ylendi., Fatih Terim bir hafta \u00f6nce hastaneden taburcu oldu. Video konferansta bize kendini iyi hissetti\u011fini anlatt\u0131. Ancak 14 g\u00fcnl\u00fck izolasyonda kalmas\u0131 gerekiyor. Terim sonras\u0131nda biz futbolcular\u0131 bireysel olarak da arad\u0131. \u015eu an durumunun iyi olmas\u0131ndan dolay\u0131 mutluyum" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,"G\u00fcnde 60 - 90 dakika aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum"\r\nKarantina s\u00fcrecinde bireysel \u00e7al\u0131\u015fmalar ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini aktaran Andone, "Genellikle saat 11 civar\u0131 uyan\u0131yorum. Ancak daha \u00f6nceleri saat 9'dan \u00f6nce yataktan \u00e7\u0131km\u0131\u015f oluyordum. Kahvalt\u0131m\u0131 yap\u0131yor, ard\u0131ndan televizyonu a\u00e7\u0131p T\u00fcrkiye ve Romanya'daki geli\u015fmelere bak\u0131yorum. Balkonumda iyi vakit ge\u00e7iriyorum. G\u00fczel bir deniz manzaram var. Saat 14.00 gibi a\u015fa\u011f\u0131 iniyor, kald\u0131\u011f\u0131m sitenin fitness salonunda \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015fl\u0131yorum. Bu a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda \u015fansl\u0131y\u0131m. G\u00fcnde 60 - 90 dakika aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Ne var ki do\u011fum g\u00fcn\u00fcmde biraz soluk ald\u0131m. \u00d6\u011fle yeme\u011fini \u00f6\u011fleden sonra 4 gibi yiyorum" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Annesinin bu s\u00fcre\u00e7te \u0130spanya'ya d\u00f6nmeyerek T\u00fcrkiye'de kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan golc\u00fc futbolcu, "Annem bir ay \u00f6nce Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesi \u0130stanbul'a beni g\u00f6rmeye geldi. Bu kar\u015f\u0131la\u015fma liglerin ertelenmesi karar\u0131 al\u0131nmadan \u00f6nceki son ma\u00e7\u0131m\u0131zd\u0131. ,"Sahaya \u00e7\u0131kmak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum"\r\nFutbol oynamay\u0131 \u00e7ok \u00f6zledi\u011fini de belirten Rumen futbolcu, "Tekrar antrenmanlara ba\u015flamak ve sahaya \u00e7\u0131kmak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum. Ancak herkesin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenli\u011fi \u00f6nce d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmesi gereken \u015fey. Do\u011fum g\u00fcn\u00fcmde binlerce mesajla desteklerini ileten taraftarlar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ederim. T\u00fcm Rumen halk\u0131na da sa\u011fl\u0131k diliyorum ve uzmanlar\u0131n uyar\u0131lar\u0131na riayet etmelerini diliyorum. Birlikte daha g\u00fc\u00e7l\u00fc olaca\u011f\u0131z" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.