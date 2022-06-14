Andrea Pirlo'ya Fatih Terim için biyografi kitabında kullandığı "taktik bilmezdi" sözleri soruldu

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile dün resmi sözleşme imzaladı. Futbolun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından olan Pirlo, Milan'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim için biyografi kitabında "Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı... " ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra Pirlo'ya o satırlar soruldu...