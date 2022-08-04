Android’e göz açtırmayacak! 6 bin TL’lik iPhone iddiası heyecanlandırdı

ABD merkezli \u015firket, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 2022\u2019nin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011finin gelir raporunu a\u00e7\u0131klad\u0131. \u015eirket 83 milyon dolar gelirle ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 \u00e7eyre\u011fine k\u0131yasla y\u00fczde 2 daha fazla gelir elde etti. ,Apple\u2019\u0131 asl\u0131nda iPhone\u2019lar s\u0131rtlad\u0131 diyebiliriz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bilgisayarlardan (Mac), iPad\u2019lerden ve ak\u0131ll\u0131 saat gibi giyilebilir cihazlardan kazan\u0131lan gelir azal\u0131rken, iPhone sat\u0131\u015flar\u0131ndan kazan\u0131lan gelir y\u00fczde 3 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. ,Apple\u2019\u0131n iPhone sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in \u00e7e\u015fitli planlar yapt\u0131\u011f\u0131 a\u015fikar. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay iPhone 14 serisini piyasaya s\u00fcrmeyi planlayan \u015firketin muhtemelen 2023\u2019te orta segmente hitap edecek bir model \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. ,Ayr\u0131ca cihaz XR\u2019da oldu\u011fu gibi arka kameras\u0131 tek olacak, yani iPhone 11 \u2013 12 \u2013 13 gibi iki veya \u00fc\u00e7 arka kamera sens\u00f6r\u00fcne sahip olmayacak. ,FaceID yani y\u00fcz tan\u0131ma sens\u00f6r\u00fc de bulunmayacak telefonda bunun yerine TouchID\u2019nin (parmak izi okuyucu) olaca\u011f\u0131 iddialar aras\u0131nda. Di\u011fer iPhone modellerine k\u0131yasla daha d\u00fc\u015f\u00fck fiyattan piyasaya s\u00fcr\u00fclmesi ama\u00e7lanan bu telefonda al\u00fcminyum panel de yerini plastik malzemelere b\u0131rakacak. ,iPhone FE modelinin ise Bionic A13 \u00e7ip ile gelece\u011fi, 2GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olaca\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. ,iPhone FE, tasar\u0131m olarak iPhone XR\u2019a benzeyecek. 2018 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcr\u00fclen XR, A12 Bionic \u00e7ip ve 6.1 in\u00e7 ekran, al\u00fcminyum ve cam tasar\u0131m, Face ID \u00f6zelliklerine sahipti. ,Peki, ucuz iPhone\u2019un fiyat\u0131 ne kadar olacak? Bu konuda da olduk\u00e7a iddial\u0131 bir s\u00f6ylenti dola\u015f\u0131yor; 250 dolar! iPhone FE modeli e\u011fer ger\u00e7ekle\u015firse T\u00fcrkiye\u2019de 6 bin TL\u2019den sat\u0131\u015fa sunulabilir. ,Teknoloji devi Apple ba\u015fta iPhone markas\u0131yla piyasaya s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ak\u0131ll\u0131 telefon modelleri olmak \u00fczere onlarca \u00fcr\u00fcn\u00fcyle d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u015firketlerinden biri. ,Teknolojioku sitesinin haberine g\u00f6re Apple, \u2018iPhone FE\u2019 isimli bir ak\u0131ll\u0131 telefon modelinin \u00fczerinde duruyor. Peki, iddialara g\u00f6re iPhone FE\u2019nin \u00f6zellikleri nas\u0131l olacak?