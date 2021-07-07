Ankara'da aile kavgası: 3 ölü

\u00d6.A., 112 Acil Servis ekiplerince Ankara E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.,\u200b\u0130ddiaya g\u00f6re, Meryem Atsak (23), biri 9 ayl\u0131k, di\u011feri 3 ya\u015f\u0131ndaki iki \u00e7ocu\u011fuyla anne ve babas\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 K\u00fc\u00e7\u00fckkaya\u015f Mahallesi'ndeki evine geldi. ,Polis, olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.,Ayn\u0131 silahl\u0131 intihar giri\u015fiminde bulunan \u00d6.A, haber verilmesi \u00fczerine b\u00f6lgeye sevk edildi.,Ankara'n\u0131n Mamak il\u00e7esinde, psikolojik sorunlar\u0131 olan \u00d6.A. ile k\u0131z\u0131 M.A. (23) aras\u0131nda ailevi problemlerden dolay\u0131 tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.,Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 k\u0131z\u0131 ile iki torununu silahla vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen kad\u0131n, intihar giri\u015fiminde bulundu.,Atsak, burada annesi \u00d6.A. ile hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle tart\u0131\u015ft\u0131.,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine \u00e7\u0131kan kavgada \u00d6.A, k\u0131z\u0131 Meryem Atsak, torunlar\u0131 9 ayl\u0131k Merve Atsak ve 3 ya\u015f\u0131ndaki \u00d6mer \u0130smail Atsak'\u0131 e\u015fine ait ruhsats\u0131z tabancayla ate\u015f ederek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.