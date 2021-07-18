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Ankara'da makas atan araç dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var
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Çinli veteriner maymunlardan kaptığı virüsten öldü
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Büyük acı! Aynı aileden 5 kişi gölde kayboldu
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Tatil için Marmaris'e gelen FETÖ'cüler yakayı ele verdi
DÜNYA
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Karavanda facia: 3 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
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Son dakika... İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
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Balık tutmak için il değiştirdi, canından oldu
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Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
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Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu
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Dünya genelinde yapılan aşı sayısı 3 milyar 630 milyonu geçti
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Doğum sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti
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Ankara'da makas atan araç dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var
Ankara'da makas atarak trafikte ilerleyen araç adeta dehşet saçtı.
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