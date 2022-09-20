Ankara'daki ilana ilgi büyük: iPhone'u getir, otomobili götür

Ankaralı bir esnaf, aracını satmak için ilan verdi. Ancak bu arabayı alabilmek için para değil cep telefonu gerekiyor... İlanı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ilgi de oldukça büyük.