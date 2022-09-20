Ankara'daki ilana ilgi büyük: iPhone'u getir, otomobili götür

"Almaya niyetliyiz" diyen \u015eim\u015fek, "13 Pro Max verece\u011fiz biz. O da \u015fu an 40 bin lira civar\u0131nda. Bir de 6S verelim diyoruz. Ama Fatih Bey \u015fu an d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor bakal\u0131m. Ondan haber bekliyoruz. Telefonu alacak, arac\u0131 verecek bu kadar basit" \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),Ankaral\u0131 bir esnaf, arac\u0131n\u0131 satmak i\u00e7in ilan verdi. Ancak bu arabay\u0131 alabilmek i\u00e7in para de\u011fil cep telefonu gerekiyor... \u0130lan\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemezken, ilgi de olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck.,Ankara\u2019n\u0131n Etimesgut il\u00e7esinde esnafl\u0131k yapan Fatih K\u00f6k arac\u0131n\u0131 satmak i\u00e7in ilan verdi. Arac\u0131n\u0131n \u00fczerine yap\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ilanda takas olarak iPhone 14 Pro Max istedi\u011fini belirten K\u00f6k, vatanda\u015flar\u0131n ilgisinin yo\u011fun oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Arac\u0131n \u00fczerindeki sat\u0131l\u0131k ilan\u0131n\u0131 g\u00f6ren ve sonras\u0131nda hemen Fatih K\u00f6k'\u00fc arayan Durak \u015eim\u015fek, ara\u00e7 i\u00e7in iPhone 13 Pro Max teklif ettiklerini ve pazarl\u0131\u011f\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. \u015eim\u015fek, "Fatih Bey b\u00f6yle bir ilan girdi. Biz de sabah g\u00f6rd\u00fck. 13 Pro Max teklif ettik a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. Onu teklif ettik, \u00fcst\u00fcne biraz daha para istedi. Biz de \u00fczerine bir de 6S teklif ettik. \u015eimdi pazarl\u0131k a\u015famas\u0131nday\u0131z, verirse alaca\u011f\u0131z arac\u0131" ifadelerini kulland\u0131.,Daha \u00f6nce ara\u00e7 sat\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7 b\u00f6yle bir y\u00f6ntem tercih etmedi\u011fini vurgulayan K\u00f6k, "\u00d6ncelikle ilk defa b\u00f6yle bir \u015fey yap\u0131yoruz. Biliyorsunuz araba fiyatlar\u0131 u\u00e7tu. Telefon fiyatlar\u0131 da u\u00e7tu. Yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen telefonlar art\u0131k herkesin alabilece\u011fi g\u00fc\u00e7te olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in biz de b\u00f6yle bir araba ald\u0131k. Arabam\u0131za da 14 Pro Max takasl\u0131 de\u011fi\u015fik bir ilan yapt\u0131k" dedi.,Hem ilgin\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in hem de arabas\u0131n\u0131n de\u011ferinin bu telefonun de\u011ferine e\u015fit oldu\u011fu i\u00e7in bu ilan\u0131 verdi\u011fini belirten K\u00f6k, telefonu getirenin arac\u0131 g\u00f6t\u00fcrece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Vatanda\u015flar\u0131n ilgisini \u00e7ekebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in b\u00f6yle bir ilan tercih etti\u011fini belirten K\u00f6k, "iPhone 14 Pro Max ile bu araban\u0131n de\u011feri e\u015fit diyebilirim size. \u0130lgi \u00e7ekici, dikkat \u00e7ekici. Ba\u015fka telefonla takas olur mu diye gelenler de oluyor. \u0130lgi yo\u011fun. 14 Pro Max kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda arabay\u0131 kim gelirse ona verece\u011fiz" ifadelerini kulland\u0131.