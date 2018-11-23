Ankara'dan iki feci haber birden

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EKONOMİ -
Çeyrek altın ne kadar? Altının gramı ne kadar? (23 Kasım 2018 altın fiyatları)
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EKONOMİ -
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (23 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları)
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EKONOMİ -
Benzin fiyatına bir indirim daha geliyor!
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GÜNDEM -
Asgari ücretli komisyona girdi
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YAŞAM -
Jandarmadan teröristlerin kış üslenmesine büyük darbe
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YAŞAM -
0850 ile başlayan bu numaralara dikkat!
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EKONOMİ -
Emekliye ocak ayında 311 lira zam gelebilir
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MAGAZİN -
Güldür Güldür'de ünlüler geçidi! Emre Altuğ'un ardından iki fenomen isim daha dahil oldu
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MEDYA -
A101 23 KASIM aktüel indirimli ürünler kataloğu, 23 Kasım A101 bu hafta indirimli ürünler tam liste kataloğu
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MEDYA -
BİM 23 Kasım AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu, 23 Kasım BİM bu hafta indirimli ürünler sıralı TAM LİSTE
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MEDYA -
BİM AKTÜEL heyecanlı bekleyişi sona erdi! BİM AKTÜEL kataloğu indirimli ürünler listesi, 23 Kasım BİM kataloğu hangi ürünler indirimde! BİM 23 Kasım aktüel ürünler listesi
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MEDYA -
BİM 23 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu, 23 Kasım 2018 BİM BU HAFTA indirimli ürünlerde neler var?
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MEDYA -
Kadın 40. bölüm izle, SON BÖLÜM izle FOX TV Kadın 40. son bölüm full tek parça izle (Kadın 41. bölüm fragmanı )
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MEDYA -
Çarpışma 1. ilk bölüm izle, Çarpışma 1. bölüm full tek parça izle | ÇARPIŞMA 2. bölüm fragmanı (YouTube, Puhu, Show TV izle)
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MEDYA -
Gülperi 11. bölüm izle, SON BÖLÜM full tek parça izle, Gülperi yeni bölüm izle | Gülperi 12. yeni bölüm fragmanı (Puhu, Show Tv, YouTube )
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YAŞAM -
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
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DÜNYA -
Trump’tan ‘hükümeti kapatma’ tehdidi!
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YAŞAM -
Antalya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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GÜNDEM -
Adana'da terör operasyonu
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YAŞAM -
Ankara'da sabaha karşı 2 kaza birden
Ankara'dan iki feci haber birden
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Ankara'dan iki feci haber geldi