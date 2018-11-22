Ankara ve İstanbul adayları belli oldu

Damla Peker ANKARA\r\n\r\nHafta sonu ger\u00e7ekle\u015ftirilen temay\u00fcllerden \u00e7\u0131kan sonu\u00e7lar\u0131 masaya yat\u0131ran AK Parti y\u00f6netimi, aralar\u0131nda b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerin de bulundu\u011fu bir\u00e7ok ilde aday tespitlerini tamamlad\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan \u00f6nceki g\u00fcn, baz\u0131 adaylar\u0131n Cumartesi g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirmi\u015fti.,\u0130zmir i\u00e7in kulislerde il ba\u015fkan\u0131 ve eski milletvekili Ayd\u0131n \u015eeng\u00fcl\u2019\u00fcn de ad\u0131 ge\u00e7iyor. AK Parti Antalya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Ethem Ta\u015f da, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n Menderes T\u00fcrel oldu\u011funu duyurdu. AK Parti kulislerinde aralar\u0131nda Konya, Denizli, Kastamonu, Amasya, \u00c7ank\u0131r\u0131, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Antalya\u2019n\u0131n da bulundu\u011fu \u00e7ok say\u0131da ilin aday\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklentisi olu\u015ftu. ,\u00d6te yandan, eski bakan Faruk \u00d6zl\u00fc\u2019n\u00fcn D\u00fczce\u2019den aday g\u00f6sterilece\u011fi belirtiliyor. \u00d6zl\u00fc\u2019n\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 kulislerde \u2018kesin\u2019 olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, AK Parti kurmaylar\u0131, \u201c\u015eu anda D\u00fczce\u2019nin il\u00e7eleri ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 da \u00d6zl\u00fc y\u00fcr\u00fct\u00fcyor\u201d dedi.,AK Parti Genel Ba\u015fkanvekili Numan Kurtulmu\u015f da, belediye ba\u015fkan adaylar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn belirlendi\u011fini ifade ederek \u201cAdaylar\u0131n tespiti meselesinde b\u00fcy\u00fck mesafe al\u0131nd\u0131. \u0130stanbul, Ankara ba\u015fta olmak \u00fczere adaylar belli oldu. Siyasi etik gere\u011fi bizim bunu s\u00f6ylememiz, kulislere s\u0131zd\u0131rmam\u0131z do\u011fru olmaz. Bunun nas\u0131l, ne zaman ilan edilece\u011fi genel ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir\u201d diye konu\u015ftu,Adaylar\u0131n tamam\u0131n\u0131n Aral\u0131k sonuna kadar belirlenmesini hedefleyen AK Parti y\u00f6netimi, bir yandan da Ankara Spor Salonunda t\u00fcm adaylar\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131 tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131na haz\u0131rlan\u0131yor. ,Bu toplant\u0131ya 81 ilin aday\u0131n yan\u0131 s\u0131ra il\u00e7e ve belde adaylar\u0131 davet edilecek. Toplant\u0131da, mahall\u00ee se\u00e7imlere y\u00f6nelik haz\u0131rlanan manifesto da a\u00e7\u0131klanacak.,. \u0130llerle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck oranda tamamlayan AK Parti y\u00f6netimi, hafta ba\u015f\u0131ndan itibaren de il\u00e7elerle ilgili mesai yapmaya ba\u015flad\u0131. B\u00f6lge koordinat\u00f6rleri, il ba\u015fkanlar\u0131 ve il milletvekilleri ile yap\u0131lan toplant\u0131larda, il\u00e7elerde g\u00f6sterilecek belediye ba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131 tespit edildi. Bu adaylarla ilgili raporlar\u0131n da Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na sunuldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,,\u0130stanbul\u2019da TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ,Ankara\u2019da Mehmet \u00d6zhaseki\u2019nin aday olarak a\u00e7\u0131klanmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131rken \u0130zmir i\u00e7in ismi konu\u015fulan \u0130zmir Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mahmut \u00d6zgener\u2019in \u2018Siyasete so\u011fuk\u2019 bakmas\u0131 sebebiyle ibrenin eski bakanlardan Nihat Zeybekci\u2019ye d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc belirtiliyor. , Edinilen bilgilere g\u00f6re, Erdo\u011fan\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fcn sabaha kadar s\u00fcren toplant\u0131larda ba\u015fta b\u00fcy\u00fck\u015fehirler olmak \u00fczere 60 civar\u0131ndaki ilin aday\u0131 belirlendi. Bunlar aras\u0131nda yer alan Ankara, \u0130stanbul ve \u0130zmir adaylar\u0131n\u0131n hafta sonu a\u00e7\u0131klanacak iller aras\u0131nda yer alabilece\u011fi belirtiliyor.