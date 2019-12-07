Ankara'ya dev yatırım! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Alt\u0131nda\u011f\u2019da dev sa\u011fl\u0131k yat\u0131r\u0131m\u0131 i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131. Bilkent \u015eehir Hastanesi\u2019ne ta\u015f\u0131nan D\u0131\u015fkap\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m Beyaz\u0131t E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne ba\u011fl\u0131 \u00c7ocuk Hastanesi taraf\u0131ndan bo\u015falt\u0131lan binalara sa\u011fl\u0131k kompleksi kurulacak. Kamp\u00fcs i\u00e7erisinde Ankara\u2019da ilk ve 22 yatak kapasitesi ile T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck \u00c7ocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi (\u00c7EMATEM) kurulacak. Madde ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile m\u00fccadelenin merkezi olacak olan \u00c7EMATEM ayr\u0131ca, T\u00fcrkiye\u2019nin ilk \u00c7ocuk Ayaktan Rehabilitasyon Birimi ve Yeti\u015fkin Ayakta Rehabilitasyon Merkezi\u2019ne de sahip olacak.,\u00d6te yandan, dev sa\u011fl\u0131k kompleksi i\u00e7erisinde Ankara\u2019n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u011f\u0131z ve di\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 hastanesi de kurulacak. 8 bin metrekare kapal\u0131 alana kurulacak olan hastane 75 \u00fcnitli ve 10 yatak kapasiteli olacak. Alt\u0131nda\u011f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Do\u00e7. Dr. As\u0131m Balc\u0131 ve Ankara \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Mehmet G\u00fcl\u00fcm, sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda il\u00e7eye kazand\u0131r\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmayla ilgili toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Projelerin sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda \u00f6rnek bir \u00e7al\u0131\u015fma olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Alt\u0131nda\u011f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Do\u00e7. Dr. As\u0131m Balc\u0131, \u201cBilkent \u015eehir Hastanesi\u2019ne ta\u015f\u0131nan \u00c7ocuk Hastanesi binas\u0131, yine Alt\u0131nda\u011fl\u0131lara ve Ankaral\u0131lara sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda hizmet vermeye devam edecek\u201d dedi.,Bilkent \u015eehir Hastanesi\u2019ne ta\u015f\u0131nan D\u0131\u015fkap\u0131 \u00c7ocuk Hastanesi\u2019nden kalan bo\u015f bina, T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck \u00c7ocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi\u2019ne (\u00c7EMATEM) d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclecek.,Hayata ge\u00e7irilecek proje i\u00e7in Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dr. Fahrettin Koca\u2019ya te\u015fekk\u00fcr eden Ba\u015fkan Balc\u0131, \u201cAlt\u0131nda\u011f Belediyesi olarak il\u00e7emize kazand\u0131r\u0131lacak her t\u00fcrl\u00fc yat\u0131r\u0131m i\u00e7in elimizi ta\u015f\u0131n alt\u0131na koyaca\u011f\u0131z. Alt\u0131nda\u011f y\u0131llard\u0131r oldu\u011fu gibi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n merkezi olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrecek. S\u00f6z konusu sa\u011fl\u0131k kompleksi ula\u015f\u0131m anlam\u0131nda da olduk\u00e7a \u00f6nemli bir yerde Alt\u0131nda\u011f\u0131m\u0131z\u0131n her noktas\u0131ndan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bu hastanelere rahatl\u0131kla ve kolayca ula\u015fabilecek\u201d ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA)