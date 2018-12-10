Ankara'ya kar geliyor! İstanbul'a ne zaman yağacak?

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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve ardından soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.