Anlaşma tamam! Türk petrolü aramalarında önemli gelişme

Ayr\u0131ca Batman Valili\u011fi taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye-Azerbaycan karde\u015fli\u011finin bir ifadesi olarak yap\u0131lan Karaba\u011f Park\u0131 ile peki\u015ftirilen karde\u015flik k\u00f6pr\u00fcs\u00fc, Azerbaycan Devlet Petrol \u015eirketi SOCAR\u2019\u0131n Batman\u2019da y\u00fcr\u00fctece\u011fi petrol arama faaliyetlerimiz ile karde\u015fli\u011fimiz daha da derinle\u015fecek\u201d dedi.\r\n,Azerbaycan ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda Mart ay\u0131nda \u0130stanbul\u2019da d\u00fczenlenen Petrol Rezerv zirvesinde imzalanan anla\u015fma \u00e7er\u00e7evesinde en \u00f6nemli sondajlar\u0131 Batman\u2019da yapmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden SOCAR Sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli, \u201cB\u00f6lgede yapaca\u011f\u0131m\u0131z sondajlarda petrole ula\u015fmam\u0131z bizleri \u00e7ok mutlu edecektir. ,Batman Valili\u011finde SOCAR yetkilileri ile bir s\u00fcre sohbet eden Vali Ekrem Canalp, \u015firket yetkililerinden y\u00fcr\u00fctecekleri petrol arama faaliyetlerine ili\u015fkin bilgi ald\u0131.,Bu kapsamda Batman'da, Azerbaycan Cumhuriyeti ile imzalanan anla\u015fma gere\u011fince T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131 (TPAO) ad\u0131na petrol sondaj\u0131 yapmak \u00fczere Azerbaycan Devlet Petrol \u015eirketi SOCAR ile anla\u015f\u0131ld\u0131.,SOCAR yetkililerine ziyaretlerinden duydu\u011fu memnuniyeti ifade eden Vali Canalp, Azerbaycan heyetine yurt ekonomisine sa\u011flayacaklar\u0131 katk\u0131dan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ederek, SOCAR\u2019\u0131n yapaca\u011f\u0131 sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diledi.,T\u00fcrkiye'de petrol potansiyeli olan ve petrol ke\u015ffi yap\u0131lan b\u00f6lgelerde arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 h\u0131z kazan\u0131yor. ,T\u00fcrkiye\u2019de petrol sondaj\u0131 yapmak \u00fczere Azerbaycan Devlet Petrol \u015eirketi SOCAR Sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli ve Hamza O\u011fuzhan, Batman'a gelerek \u00f6n incelemelerde bulunarak Vali Ekrem Canalp ile bir araya geldi.