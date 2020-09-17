Anlaşma tamam! Yeni transfer Süper Lig'den

Vedat Muriqi'in \u0130talyan ekibi Lazio'ya sat\u0131lmas\u0131m\u0131n ard\u0131ndan forvet transferine a\u011f\u0131rl\u0131k veren ve geni\u015f bir liste \u00fczerinden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e, Ze Luis isminde olumlu yol kat etti.\r\n\r\n,29 ya\u015f\u0131ndaki Ye\u015fil Burun Adal\u0131 oyuncunun s\u00f6zle\u015fmesini 2023'e kadar elinde bulunduran Portekiz ekibi Porto ile yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler pozitif ge\u00e7ti. ,Kanarya, oyuncuyu sat\u0131n alma opsiyonuyla beraber 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralayacak.\r\n\r\n,K\u0130MSE G\u0130TMEZSE TEK \u0130S\u0130M DO\u011eUKAN\r\n\r\nZe Luis'te g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin olumlu ilerlemesinin ard\u0131ndan Samatta ve Antonio Colak isimleri geri plana at\u0131ld\u0131. ,Sar\u0131lacivertliler, Jailson'un ard\u0131ndan yeni bir oyuncu g\u00f6nderme durumu olmazsa ekstradan sadece bir transfer yapabilecek.\r\n\r\n,Bu isim i\u00e7in de tercihin Antalyaspor'dan Do\u011fukan Sinik olabilece\u011fi kaydedildi.