Anne kız kuşburnu toplamaya gitmişti... Sonrası korkunç

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Trabzon'da ya\u015fayan 56 ya\u015f\u0131ndaki Mevl\u00fcde Urhan ve k\u0131z\u0131 Buse Nur Urhan (20) Torul il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcnay k\u00f6y\u00fcne geldi., Tatil i\u00e7in memleketlerine gelen anne ve k\u0131z\u0131 ku\u015fburnu toplamak i\u00e7in kom\u015fular\u0131yla K\u00f6rg\u00f6ze mevkisine gitti,. Ku\u015fburnu toplad\u0131klar\u0131 esnada y\u0131ld\u0131r\u0131m\u0131n d\u00fc\u015fmesi sonucu yere y\u0131\u011f\u0131lan anne ve k\u0131z\u0131n\u0131 g\u00f6ren kom\u015fular\u0131 sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi., \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri anne ve k\u0131z\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. ,Ku\u015fburnu toplarken y\u0131ld\u0131r\u0131m\u0131n d\u00fc\u015fmesi sonucu hayatlar\u0131n\u0131 kaybeden anne ve k\u0131z\u0131n cenazeleri savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan Torul Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.