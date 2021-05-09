Anneler gününün en kötü haberi

Korkun\u00e7 olay Hatay\u2019\u0131n Antakya il\u00e7esinde meydana geldi. ,Annesiyle kavga edip sinir krizi ge\u00e7iren gen\u00e7, kendini odaya kitledi.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Kuyulu Mahallesi\u2019nde annesi ile tart\u0131\u015fan Mustafa Dik (33), sinir krizi ge\u00e7irerek kendisini odaya kitledikten sonra evi ate\u015fe verdi. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, Dik\u2019in cans\u0131z bedenine ula\u015ft\u0131., Yang\u0131n sonras\u0131 evde maddi hasar olu\u015furken, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Anneler g\u00fcn\u00fcnde meydana gelen bu olay duyanlar\u0131n y\u00fcreklerini s\u0131zlatt\u0131.,Bir anne anneler g\u00fcn\u00fcnde evlat ac\u0131s\u0131n\u0131 ya\u015fad\u0131.