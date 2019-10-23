Annelere aylık 650 TL Destek! İşte şartları

Gazetemizin yazar\u0131 \u0130sa Karaka\u015f, bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fesinde Hangi kad\u0131nlara ayl\u0131k 650 TL verilecek? ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131. \u0130\u015fte o yaz\u0131n\u0131n detaylar\u0131;\r\n,Son zamanlarda s\u0131k s\u0131k kamuoyu g\u00fcndemine getirilen bu deste\u011fin mevzuat\u0131m\u0131zda yer alan genel nitelikte bir yasal destek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bir AB projesinden ibaret olu\u011funu hemen belirtelim\u2026 Bahse konu 100 avroluk (yakla\u015f\u0131k 650 TL) destek, \u00fclkemiz ile Avrupa Birli\u011fi taraf\u0131ndan ortaklas\u0327a finanse edilen ve SGK taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclmekte olan \u201cKurumsal C\u0327ocuk Bak\u0131m Hizmetleri Yoluyla Kay\u0131tl\u0131 Kad\u0131n I\u0307stihdam\u0131n\u0131n Desteklenmesi Projesi\u201d kapsam\u0131nda belirli \u015fartlarla belirli illerde \u00e7al\u0131\u015fan annelere mali destek uygulamas\u0131na ili\u015fkin bir projedir.\r\n,\u00c7ocukla annenin ikametg\u00e2h\u0131 ayn\u0131 olmas\u0131, Faydalanamaktad\u0131r. En ge\u00e7 kesin kay\u0131t tarihi itibar\u0131yla bir i\u015fverenin yan\u0131nda 4\/1-a (SSK) sigortal\u0131s\u0131 olarak tam zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor olmak ve Kesin kay\u0131t tarihi itibar\u0131yla son bir y\u0131lda SGK`ya bildirilen prime esas kazanc\u0131n ayl\u0131k ortalamas\u0131n\u0131n 5.116,80 TL'den fazla olmamas\u0131, \u015eartlar\u0131 aranmaktad\u0131r. Ba\u015fvurular, e-Devlet \u00fczerinden ba\u015flam\u0131\u015f bulunmaktad\u0131r.\r\n,Projenin uygulanaca\u011f\u0131 illerde, ilk \u00f6n kay\u0131t yapan ve \u015fartlar\u0131 sa\u011flayan ayl\u0131k ortalama 10.250 anneye mali destek sa\u011flanacakt\u0131r. \u0130llere g\u00f6re mali destekten faydalanacak ki\u015fi say\u0131s\u0131: \u0130stanbul 3250, Ankara 1500, \u0130zmir 1500, Antalya 1500, Bursa 1250, Malatya 750, El\u00e2z\u0131\u011f 500`d\u00fcr.\r\n,Destekten yararlanacak olanlar\u0131n 0-60 ay aral\u0131\u011f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011funu proje uygulama illerindeki Mill\u00ee E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 ya da Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 kre\u015f, anaokulu veya g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevine \u00e7al\u0131\u015fma saatlerinize uygun olarak d\u00fczenli g\u00f6ndermek gerekmektedir.\r\n,\u00d6demenin kre\u015f, anaokulu veya g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevinin hesab\u0131na, \u00e7ocu\u011fun g\u00f6nderildi\u011fi ay\u0131 takip eden ayda, banka havalesi\/EFT yoluyla yap\u0131lmal\u0131d\u0131r. Proje ofisine bildirilen hesaplar d\u0131\u015f\u0131ndaki di\u011fer banka hesaplar\u0131n\u0131zdan veya bankamatik arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yap\u0131lan \u00f6demeler kabul edilmemektedir.\r\n,\u00c7ocuk 72 ayl\u0131k oldu\u011funda ya da ilkokula ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda 24 ay mali destek alm\u0131\u015f olmasa dahi mali destek sona erecektir. Her h\u00e2l\u00fck\u00e2rda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022'den sonra, anneler taraf\u0131ndan y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckler geriye do\u011fru yerine getirilse dahi, daha \u00f6nceki aylar i\u00e7in \u00f6deme al\u0131namayacakt\u0131r.\r\n,\u0130\u015ften ayr\u0131lma, ta\u015f\u0131nma, bo\u015fanma vb. ile 30 g\u00fcn ve \u00fczeri raporlar\u0131, en ge\u00e7 7 g\u00fcn i\u00e7erisinde Proje Ofisine bildirmek gerekmektedir. Projeyi etkileyebilecek de\u011fi\u015fikliklerin zaman\u0131nda bildirilmemesi durumunda, yap\u0131lan \u00f6demeler geri al\u0131nmaktad\u0131r.\r\n,Annelere verilecek mali destek miktar\u0131 ayl\u0131k 100 avrodur. Tek bir \u00e7ocuk i\u00e7in ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Bu mali destek, \u00e7ocu\u011fun okul \u00f6ncesi e\u011fitim ve\/veya bak\u0131m kurumuna (kre\u015f, anaokulu veya g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevi) g\u00f6nderdi\u011finizde ortaya \u00e7\u0131kacak olan masraflar\u0131n\u0131z\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamaya y\u00f6nelik olacakt\u0131r. ,Ayr\u0131ca projeye kay\u0131t oldu\u011funuz ilk ay bir defaya mahsus k\u0131rtasiye giderleri i\u00e7in 100 avro \u00f6denecektir. Proje kapsam\u0131nda en fazla 24 aya kadar mali destek \u00f6demesi al\u0131nabilecektir. \u00c7ocu\u011funuz 72 ayl\u0131k olunca veya ilkokula ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda mali destek \u00f6demesi kesilecektir.\r\n,Proje kapsam\u0131nda \u00e7ocu\u011fun g\u00f6nderildi\u011fi kre\u015f, anaokulu veya g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevinin \u00fccretini proje i\u00e7in Halk Bankas\u0131nda a\u00e7t\u0131r\u0131lacak TL hesab\u0131ndan d\u00fczenli olarak \u00f6demek gerekmektedir.\r\n,Kad\u0131n okuyucular\u0131m\u0131z\u0131n 100 avroluk yard\u0131mlarla ilgili her g\u00fcn \u00e7ok say\u0131da sual y\u00f6neltmesine binaen bu konuya a\u00e7\u0131kl\u0131k getirmek i\u00e7in bu yaz\u0131m\u0131z\u0131 ay\u0131rd\u0131k...\r\n,100 avroluk destekten yararlanmak i\u00e7in ba\u015fvuru tarihi itibar\u0131yla 0-60 ay aral\u0131\u011f\u0131nda \u00e7ocuk sahibi olmak ve Ankara, Antalya, Bursa, El\u00e2z\u0131\u011f, \u0130stanbul, \u0130zmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmek gerekmektedir. Ba\u015fka illerde ikamet edenler ile Part-time \u00e7al\u0131\u015fanlar faydalanamamaktad\u0131r.\r\n