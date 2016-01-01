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15 Temmuz Destanı
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SPOR
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Trabzonspor, Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını KAP'a bildirdi
YAŞAM
-
Ankara'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
DÜNYA
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İtalyanların tek dozluk aşısı faz 1'i geçti
DÜNYA
-
Johnson: “İngiltere nüfusunun yüzde 2'sinden fazlasının enfekte oldu”
DÜNYA
-
Somali'nin başkentinde patlama
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin'i andı
YAŞAM
-
Amasya’da 33 yaşındaki sağlık çalışanı, korona virüse yenik düştü
DÜNYA
-
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 352 kişi öldü
YAŞAM
-
Karısını çocuklarının gözü önünde öldürmüştü, tutuklandı
YAŞAM
-
Cezaevi firarisini başkasının kimliğiyle polise yakalandı
GÜNDEM
-
CHP'li Başkan Öküzcüoğlu'nun muhtarla 'hayali' görüşmesi alay konusu oldu
SPOR
-
Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi
YAŞAM
-
Tıraş olmak için berber önünde bekleyen gencin 18 bin lirasını gasp edenler tutuklandı
DÜNYA
-
Almanya’nın bazı bölgelerine seyahat kısıtlaması getirildi
GÜNDEM
-
2 sığınak içerisinde 3 el bombası ile çok sayıda kaleşnikof fişeği ele geçirildi
SPOR
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Trabzonspor, Berat Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
DÜNYA
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: "Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı"
DÜNYA
-
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti
YAŞAM
-
Tekel bayide zehir ticaretine polis 'dur' dedi
DÜNYA
-
Körfez İşbirliği ülkeleri, bildiri imzaladı
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Ramazan
Anneleri gözlerinin önünde öldürüldü, geriye bu kare kaldı
Korkunç haber bu sabah Kocaeli'den geldi. Genç kadın 3 çocuğunun gözleri önünde feci şekilde can verdi, geriye bu kare kaldı...
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