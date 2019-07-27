Anonsla başladı! Bugüne kadar yapılanların en büyüğü
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Malatya'da, Şeker Fabrikası içinde Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatına, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı ile AFAD yetkilileri katıldı. 50 kamerayla eş zamanlı koordinasyon merkezinden canlı izlenen tatbikat, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin yerleşkede hazır bekleyen ekiplerine yaptığı telsiz anonsu ile başladı.