Antalya'da çıkan büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira

Antalya'n\u0131n Serik il\u00e7esinde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda 10 bin 250 metrekarelik So\u011fuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontroll\u00fc Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi kullan\u0131lamaz hale geldi. ,Yang\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 80 milyonluk maddi hasara neden oldu\u011fu bildirildi. Neredeyse k\u00fcl olan so\u011fuk hava deposunun g\u00fcnd\u00fcz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri felaketin boyutlar\u0131n\u0131 ortaya koydu.,Edinilen bilgilere g\u00f6re, saat 22.00 s\u0131ralar\u0131nda Kocayatak Mahallesi'ndeki tesisin ilk belirlemelere g\u00f6re bir so\u011fuk hava deposundan alevler y\u00fckselmeye ba\u015flad\u0131. Alevleri fark eden g\u00f6revliler durumu hemen 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi.,\u0130hbarla b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Ayn\u0131 zamanda meyve sebze kasalama merkezi olarak da kullan\u0131lan depoda bulunan plastik kasalar\u0131n tutu\u015fmas\u0131 nedeniyle alevler g\u00f6ky\u00fcz\u00fcne y\u00fckseldi.,Yang\u0131na Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ait 17 araz\u00f6z, 50 civar\u0131nda yer ekibi m\u00fcdahale ederken \u00e7al\u0131\u015fmalara belediyelerin park ve bah\u00e7elere ait su tankerleriyle Serik Orman i\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait 2 araz\u00f6z de destek verdi. Tesiste sebze ve meyvelerin yan\u0131 s\u0131ra, binlerce ton k\u0131rm\u0131z\u0131 ve beyaz etin oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \u0130tfaiye ekipleri yang\u0131n\u0131 yakla\u015f\u0131k 8 saat sonra s\u00f6nd\u00fcrebildi.,\u00d6zel sekt\u00f6rdeki en b\u00fcy\u00fck so\u011fuk hava tesisi olan i\u015fletmede binlerce ton \u00fcr\u00fcn yand\u0131. Depolarda \u00fcr\u00fcnleri bulunan ki\u015filerde sabah saatlerinde tesise geldi. Yanan tesis etraf\u0131n\u0131 gezip, \u00fcr\u00fcnlerine bakan vatanda\u015flar b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131., So\u011fuk hava deposundaki narenciye \u00fcr\u00fcnlerinin yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren bir ki\u015fi zarar\u0131n\u0131 cep telefonuyla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. ,Tesisin demir \u00e7at\u0131s\u0131 ve \u00fczerindeki g\u00fcne\u015f enerjisi panelleri de yand\u0131. Yer yer k\u00fc\u00e7\u00fck dumanlar\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 tesisten geriye simsiyah bir enkaz kald\u0131. Maddi zarar\u0131n ise yakla\u015f\u0131k 80 milyon oldu\u011fu belirtildi.,Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n hibe deste\u011fiyle 7 y\u0131l \u00f6nce Mehmet Do\u011fan taraf\u0131ndan kurulan tesis \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn en b\u00fcy\u00fckleri aras\u0131nda yer al\u0131yordu. (\u0130HA),Tesisteki felaketin boyutu g\u00fcn a\u011far\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. 48 d\u00f6n\u00fcm alanda 10 bin 250 metrekarelik kapal\u0131 alana kurulan tesiste sadece zarar g\u00f6rmeyen idari bina ve jenerat\u00f6r b\u00f6l\u00fcm\u00fc kald\u0131. Onlarca firmaya ait so\u011fuk hava depolar\u0131ndaki ba\u015fta tavuk, d\u00f6ner, k\u0131rm\u0131z\u0131 et, bal\u0131k sebze ve meyve kullan\u0131lamaz hale geldi.