Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu

Antalya\u2019n\u0131n Akseki ve \u0130brad\u0131 il\u00e7e s\u0131n\u0131rlar\u0131nda bulunan \u00dcz\u00fcmdere Irma\u011f\u0131 tamamen kurudu.,B\u00f6lge sakinlerinden 52 ya\u015f\u0131ndaki Osman Yakaba\u015f\u0131, her y\u0131l \u00dcz\u00fcmdere Irma\u011f\u0131'na geldi\u011fini ve kas\u0131m ay\u0131n\u0131n son g\u00fcnlerinde en az 5-6 metre civar\u0131nda su oldu\u011funu ifade etti.,Oymap\u0131nar ve Manavgat barajlar\u0131n\u0131 besleyen en \u00f6nemli kaynaklardan olan \u00dcz\u00fcmdere Irma\u011f\u0131\u2019nda su kalmad\u0131. Irmakta birka\u00e7 ay \u00f6nce sadece yer yer bulunan k\u00fc\u00e7\u00fck g\u00f6letler d\u0131\u015f\u0131nda su akm\u0131yordu. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n gelmemesi nedeniyle kalan o su birikintileri de kurudu.,Bug\u00fcn \u0131rmakta bir damla suyun bile akmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Yakaba\u015f\u0131, \u201c\u00d6nceki y\u0131llarda kas\u0131m ay\u0131na kadar \u0131rmaktan az da olsa su akard\u0131. Irma\u011f\u0131n kurudu\u011funu ikinci kez g\u00f6r\u00fcyorum. \u00c7ocuklu\u011fumdan bu yana \u0131rma\u011fa gelir giderdim. Son iki y\u0131ld\u0131r \u0131rma\u011f\u0131n kurudu\u011funu g\u00f6rmedim. Irma\u011f\u0131n kurumas\u0131n\u0131n nedeni san\u0131yorum k\u0131\u015f\u0131n kar ya\u011fmamas\u0131\u201d dedi.,Bug\u00fcn g\u00fcnlerden 29 Kas\u0131m 2020, bu aylarda burada eskiden 5-6 metre y\u00fckseklikte su bulunurdu. Ya\u011fmur yok. Do\u011fa bitiyor. \u0130n\u015fallah yak\u0131n zamanda ya\u011fmurlar ya\u011fmaya ba\u015flar. ,Irma\u011f\u0131 kuru \u015fekilde g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden Osman Yakaba\u015f\u0131, \u201cBuras\u0131 i\u00e7ler ac\u0131s\u0131. A\u011fa\u00e7lar\u0131n k\u00f6kleri \u00e7\u0131km\u0131\u015f, damla su yok. Buraya her sene \u00e7ocuklar\u0131mla piknik yapmaya geliyordum. ,Eskiden burada alabal\u0131k, yenge\u00e7 ve canl\u0131lar bulunurdu. \u015eimdi ne oldu bilmiyoruz. Damla su yok. A\u011fa\u00e7lar\u0131n k\u00f6kleri ortada kalm\u0131\u015f\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00dcz\u00fcmdere Irma\u011f\u0131 \u00fczerinde alabal\u0131k \u00fcretimi yapan \u00fc\u00e7 bal\u0131k \u00e7iftli\u011finin ise vadide su kalmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tesislerini Manavgat il\u00e7esine ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131 bildirildi.,KAYNAK: \u0130HA