Antalya'da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü,1 yaralı

Korkuteli'nde korkun\u00e7 kaza! \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131 var...,Antalya'n\u0131n Korkuteli il\u00e7esinde kamyon ile otomobilin \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kazada 1 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 1 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,Kaza, \u00f6\u011fle saatlerinde Korkuteli-Nald\u00f6ken karayolunda meydana geldi. ,Antalya'dan Bozova istikametine giden Muhammet Alkan (63) idaresindeki 07 RC 133 plakal\u0131 otomobil, kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen Muhammet \u00d6. (41) y\u00f6netimindeki 07 RE 454 plakal\u0131 kamyonla \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Kazada otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Alkan, olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirirken, kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Muhammet \u00d6. yaraland\u0131. ,Kaza sonras\u0131 TOFA\u015e Do\u011fan model otomobil hurdaya d\u00f6nerken, kamyon ise tarlaya yuvarland\u0131. ,Alkan'\u0131n cenazesi, otopsi i\u00e7in Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Muhammet Alkan\u2019\u0131n otomobilin i\u00e7erisinde alkol \u015fi\u015fesi oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Jandarma kazayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.