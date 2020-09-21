Antalya’nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası

Kuzen oldu\u011fu belirtilen iki erke\u011fin tart\u0131\u015fmas\u0131 bir s\u00fcre sonra yerini kavgaya b\u0131rakt\u0131. ,D\u00fcn saat 16.30\u2019da kentin en yo\u011fun trafik ak\u0131\u015f\u0131na sahip kav\u015faklar\u0131ndan Antalyaspor Kav\u015fa\u011f\u0131\u2019nda biri kad\u0131n 3 ki\u015fi cadde \u00fczerindeki \u00e7imenlik alanda bilinmeyen sebepten \u00f6t\u00fcr\u00fc tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Kuzenlerin yan\u0131nda bulunan gen\u00e7 kad\u0131n ise ilk etapta ay\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131p ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131\u011f\u0131 kavgay\u0131 kald\u0131r\u0131mdan izlemek zorunda kald\u0131. ,Kavgaya ara verip zaman zaman dinlenen kuzenler, s\u00f6zl\u00fc at\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan kavgalar\u0131na kald\u0131klar\u0131 yerden devam etti.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada \u00e7evreden ge\u00e7en vatanda\u015flar araya girip kavgay\u0131 sonland\u0131rmak istedi ancak ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131lar. ,Kavga devam edince 112 acil \u00e7a\u011fr\u0131 merkezine yap\u0131lan ihbar \u00fczerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ,Ayr\u0131lmak bilmeyen kuzenlerin kavgas\u0131, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. ,Polis ekipleri taraf\u0131ndan sakinle\u015ftirilen kuzenler, birbirlerinden \u015fikayet\u00e7i olmay\u0131p bar\u0131\u015farak olay yerinden ayr\u0131ld\u0131.