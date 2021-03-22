Antalya’nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde şoke eden kirlilik görüntüleri

K\u0131rkg\u00f6z\u2019\u00fcn \u00e7\u00f6pl\u00fc\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten G\u00f6ko\u011flu, \u201cKarada akl\u0131n\u0131za gelen ne varsa sudan \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6zellikle bira \u015fi\u015feleri. Hi\u00e7 de\u011filse k\u0131rmay\u0131n \u015fi\u015feleri. K\u0131r\u0131p da atmay\u0131n. Niye b\u00f6yle ac\u0131mas\u0131zlar anlayam\u0131yoruz. Plastik pet \u015fi\u015feler, bezler, maskeler, karada ne varsa burada suyun alt\u0131nda var. Biz sadece 10 metrekarelik alandan bu \u00e7\u00f6p\u00fc \u00e7\u0131kartt\u0131k. Buras\u0131 adeta bir \u00e7\u00f6pl\u00fck olmu\u015f. Ben K\u0131rkg\u00f6z\u2019e D\u00fcnya\u2019n\u0131n cenneti diyorum. Su alt\u0131ndan bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda turkuaz renginde bir ton var. Karadan daha net bir g\u00f6r\u00fc\u015f var. Biz burada K\u0131rkg\u00f6z\u2019e indi\u011fimiz zaman b\u00fcy\u00fcleniyoruz. Ancak bu kirlili\u011fi de g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde \u00fcz\u00fcl\u00fcyoruz ve utan\u0131yoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Dal\u0131\u015fta su alt\u0131nda ve \u00fczerinde bulunan at\u0131klar\u0131 temizlediklerini belirten Akdeniz \u00dcniversitesi Su alt\u0131 Toplulu\u011fu \u00dcyesi Ahmet Akda\u011f, "D\u00f6\u015femealt\u0131 Belediyesi yetkilileri ile beraber K\u0131rkg\u00f6z\u2019deki su alt\u0131 pisliklerini temizlemek ama\u00e7l\u0131 bir etkinlik yap\u0131yoruz. Suyun alt\u0131nda daha \u00f6nce dal\u0131\u015flarda g\u00f6rm\u00fc\u015f oldu\u011fumuz bir\u00e7ok at\u0131k maddenin Antalya\u2019n\u0131n i\u00e7me sular\u0131n\u0131 sa\u011flayan bu su kayna\u011f\u0131nda olmas\u0131na g\u00f6nl\u00fcm\u00fcz el vermedi\u011fi i\u00e7in hocalar ve \u00f6\u011frenciler ile beraber bir etkinlik yapt\u0131k. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z etkinlikte de suyun alt\u0131nda ve \u00fczerinde bulunan at\u0131k maddelerin temizledik\u201d dedi.\r\n\r\n,Akdeniz \u00dcniversitesi Sualt\u0131 Toplulu\u011fu ve D\u00f6\u015femealt\u0131 Belediyesi personelleri, K\u0131rkg\u00f6z Kaynaklar\u0131nda olu\u015fan at\u0131k maddeler i\u00e7in seferber oldu. Akdeniz \u00dcniversitesi Su \u00dcr\u00fcnleri Fak\u00fcltesi\u2019nden Profes\u00f6r Doktor Mehmet G\u00f6ko\u011flu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda 14 ki\u015fiden olu\u015fan ekip, sabah\u0131n erken saatlerinde K\u0131rkg\u00f6z Kaynaklar\u0131nda bulu\u015ftu. ,\u0130nsanlar\u0131 duyarl\u0131 olmaya davet eden G\u00f6ko\u011flu, konu\u015fmalar\u0131na \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\u201cAt\u0131lan her at\u0131k madde, su ya\u015fam\u0131n\u0131 etkiler. Bunlar\u0131n bir \u00e7o\u011fu zaten kimyasal i\u00e7eriyor. \u0130nsan\u0131n suyu kirletmesi, gelece\u011fini kirletmesidir. Su ya\u015fam demektir. Antalya\u2019n\u0131n bu do\u011fal kaynaklar\u0131n\u0131n korunmaya al\u0131nmas\u0131 gerekiyor. Antalya i\u00e7in bu sular \u00e7ok \u00f6nem arz ediyor. Antalya\u2019ya ya\u015fam veren sular bunlar. Gelecekte temiz su bulmakta zorluk \u00e7ekece\u011fiz, \u015fimdiden dikkat etmemiz laz\u0131m.\u201d,.,Ekip, ellerine k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7uvallar alarak kaynakta dal\u0131\u015f yapt\u0131. Dal\u0131\u015f yapan ekip, su alt\u0131ndan binlerce at\u0131k madde \u00e7\u0131kart\u0131rken, i\u00e7me suyu kayna\u011f\u0131n\u0131n bu denli kirletilmesi \u00e7evrecileri \u015foka u\u011fratt\u0131. Sualt\u0131ndan, araba contas\u0131ndan, le\u011fene, le\u011fenden bebek bezine kadar bir\u00e7ok at\u0131k \u00e7\u0131kartan ekip, insanlar\u0131 duyarl\u0131 olmaya davet ederken kayna\u011f\u0131 temizlemeye \u00e7al\u0131\u015facaklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n,Antalya\u2019n\u0131n i\u00e7me suyu deposu olarak bilinen K\u0131rkg\u00f6z G\u00f6leti kaynaklar\u0131ndan \u00e7uvallar dolusu at\u0131k madde \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n,Akdeniz \u00dcniversitesi Su \u00dcr\u00fcnleri Fak\u00fcltesi\u2019nden Profes\u00f6r Doktor Mehmet G\u00f6ko\u011flu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki g\u00f6n\u00fcll\u00fc \u00e7evreciler olu\u015fturduklar\u0131 14 ki\u015filik grup ile K\u0131rkg\u00f6z Kaynaklar\u0131na dal\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Sualt\u0131ndan \u00e7\u0131kart\u0131lan ve aralar\u0131nda araba contas\u0131ndan, le\u011fene, le\u011fenden bebek bezine kadar bir\u00e7ok at\u0131k malzeme ulunan kamyonet dolusu \u00e7\u00f6p, karaya \u00e7\u0131kartarak geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme kazand\u0131rd\u0131. \u00c7e\u015fitli su alt\u0131 canl\u0131lar\u0131n\u0131 avlamak i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck tuzaklar halindeki k\u00fcflenmi\u015f tenekeler de dikkati \u00e7ekti. i\u00e7eriyor. Prof. Dr. Mehmet G\u00f6ko\u011flu, \u201cK\u0131rkg\u00f6z kaynaklar\u0131nda insanlar\u0131n do\u011faya ne kadar ac\u0131mas\u0131z davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermek amac\u0131yla Akdeniz \u00dcniversitesi ve D\u00f6\u015femealt\u0131 Belediyesi i\u015fbirli\u011fi ile bir su alt\u0131 ve su \u00fcst\u00fc temizli\u011fi yapt\u0131k\u201d dedi.\r\n\r\n,At\u0131k maddelerin i\u00e7me suyu kaynaklar\u0131na zarar verdi\u011fini belirten Ahmet Akda\u011f, \u201cSuyun alt\u0131ndan neler \u00e7\u0131kartmad\u0131k desek daha iyi olur. Tenekeler, at\u0131k \u015fi\u015feler, araba contas\u0131, \u00e7ama\u015f\u0131r le\u011feni gibi akl\u0131n\u0131za gelebilecek organik ve inorganik maddeler \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. \u00c7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tenekelerin tamam\u0131 k\u00fcflenmi\u015f durumda. Tenekeler, \u00e7e\u015fitli su alt\u0131 canl\u0131lar\u0131n\u0131 avlamak i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f