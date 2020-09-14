Antalya polisinden Oruç Reis’e anlamlı selam

,Bu anlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ise klip olarak haz\u0131rlan\u0131p \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sosyal medya hesab\u0131ndan \u201cDo\u011fu Akdeniz\u2019de sismik ara\u015ft\u0131rmalar yapan Oru\u00e7 Reis'i ikmal ve bak\u0131m i\u00e7in geldi\u011fi Antalya Liman\u0131'nda sayg\u0131yla selaml\u0131yoruz\u201d notuyla payla\u015f\u0131ld\u0131. ,Payla\u015f\u0131m, k\u0131sa s\u00fcrede binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan izlendi.,Antalya polisi, Do\u011fu Akdeniz'de sismik ara\u015ft\u0131rmalar yapan ve son olarak Antalya Liman\u0131\u2019na demirleyen Oru\u00e7 Reis gemisini selamlad\u0131\u011f\u0131 klibi sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.,Antalya polisi, Do\u011fu Akdeniz\u2019de sismik ara\u015ft\u0131rmalar yapt\u0131ktan sonra ikmal ve bak\u0131m i\u00e7in Antalya Liman\u0131\u2019na demirleyen Oru\u00e7 Reis gemisini etraf\u0131nda turlar at\u0131p selamlad\u0131.