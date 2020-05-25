Antalyalılar bayram sabahına kar yağışıyla uyandı

Antalya\u2019n\u0131n Akseki il\u00e7esindeki bir yayla, bayram\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,Antalya\u2019da Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde ba\u015flayan r\u00fczgarl\u0131 ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 hava etkisini kentin yayla kesimlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla g\u00f6sterdi. , May\u0131s ay\u0131n\u0131n son haftas\u0131na girildi\u011finde Akseki il\u00e7esinin 2 bin metre rak\u0131ml\u0131 G\u00f6ktepe Yaylas\u0131\u2019nda gece ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, yaylay\u0131 bayram sabah\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. , Yaylada ya\u015fayan vatanda\u015flar, sabah uyand\u0131klar\u0131nda g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.,Vatanda\u015flar, o anlar\u0131 cep telefonlar\u0131yla \u00e7ekip sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015ft\u0131.,Yaylada ya\u015fayan vatanda\u015flar, sabah uyand\u0131klar\u0131nda g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131na neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.\r\n,KAYNAK: \u0130HA