Antioksidan ve antosiyanin yönünden zengin, bağışıklık kazanmak için bire bir!

Trakya Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc ekipleri, yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) tedbirlerini alarak aronya ve m\u00fcrver a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n yemi\u015flerini \u00f6zenle topluyor.\r\n,Enstit\u00fcn\u00fcn m\u00fcd\u00fcr\u00fc Do\u00e7. Dr. Adnan T\u00fclek, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 2017'de Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rmalar ve Politikalar Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce "aronya" ve "m\u00fcrver" yeti\u015ftiricili\u011fi ile ilgili proje ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Bu konuda Malatya, Tokat, Yalova ve Edirne'deki tar\u0131msal ara\u015ft\u0131rma enstit\u00fclerince \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten T\u00fclek, "Bu \u00fcr\u00fcnlerin b\u00f6lgemizdeki ekolojik \u015fartlar\u0131, ekolojik istekleri ve adaptasyonunun belirlenmesine, ayn\u0131 zamanda elde edilen \u00fcr\u00fcnlerin biyo yararl\u0131l\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor." dedi.\r\n\r\n,T\u00fclek, bu iki meyvenin sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "\u0130ki meyve de \u00fcz\u00fcms\u00fc meyveler grubundan olup insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirici \u00f6zelli\u011fiyle olduk\u00e7a \u00f6nemli. Y\u00fcksek miktardaki antioksidan ve antosiyanin i\u00e7eri\u011fi ile eczac\u0131l\u0131kta da kullan\u0131lmaktalar." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fclek, aronya meyvesinin taze ya da kuru olarak kullan\u0131labildi\u011fini, re\u00e7el olarak da t\u00fcketildi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nAncak m\u00fcrverde b\u00f6yle bir durumun s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan T\u00fclek, "M\u00fcrver, eczac\u0131l\u0131kta belli ba\u015fl\u0131 i\u015flemlerden sonra kullan\u0131labilir hale gelebiliyor. Bu iki \u00fcr\u00fcn grubundaki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor. Elde edilen verim de\u011ferlerine bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc y\u0131l\u0131nda a\u011fa\u00e7 ba\u015f\u0131na ortalama 5-6 kilogram \u00fcr\u00fcn al\u0131yoruz. Bu rakam \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda 15-20 kilograma \u00e7\u0131kabilecek." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n"Antioksidan \u00f6zelli\u011fi y\u00fcksek"\r\nT\u00fclek, antioksidan\u0131n insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli oldu\u011funu vurgulayarak, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Antioksidanlar insan v\u00fccudunda serbest, radikal olarak bulunan ve insan v\u00fccuduna hasar yapan molek\u00fclleri temizleme \u00f6zelli\u011fi g\u00f6steriyor. Yine antosiyaninler de sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan fayda sa\u011flamaktad\u0131r. Antioksidan ve antosiyaninler k\u0131rm\u0131z\u0131 ya da mor rengi i\u00e7eren meyve gruplar\u0131nda yo\u011fun bulunur. Aronya ve m\u00fcrver antioksidan ve antosiyanin \u00f6zelli\u011fi en y\u00fcksek meyvelerdendir."\r\n\r\n,Frenk \u00fcz\u00fcm\u00fc, b\u00f6\u011f\u00fcrtlen, \u00e7ilek ve mavi yemi\u015f gibi \u00fcr\u00fcnlere g\u00f6re, aronya ve m\u00fcrver meyvesinde antioksidan oran\u0131n\u0131n 2 kat fazla oldu\u011funu aktaran T\u00fclek, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\n"Antosiyanin i\u00e7eri\u011fi olarak da 4-5 kat fazlad\u0131r. Dolay\u0131s\u0131yla belli oranlarda t\u00fcketimleri olduk\u00e7a faydal\u0131d\u0131r. Aronya Kuzey Amerika orijinli bir bitkidir. Bir\u00e7ok \u00fclkede yo\u011fun tar\u0131m\u0131 yap\u0131l\u0131yor. \u00dczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z t\u00fcrler yabani de\u011fil, k\u00fclt\u00fcr\u00fc yap\u0131lm\u0131\u015f t\u00fcrlerdir. Tabi Avrupa'da ve tar\u0131m\u0131 yap\u0131lan \u00fclkelerde kilogram birim fiyat\u0131 1 ya da 1,3 avrodur. Adaptasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda Trakya'da olduk\u00e7a verimli, mevsim \u015fartlar\u0131na da uygun. Bu bitkilerin su iste\u011finin oldu\u011funu s\u00f6ylemek gerekiyor. Biz de alan\u0131m\u0131zdaki bu \u00fcr\u00fcnleri modern sulama sistemleriyle suluyoruz."