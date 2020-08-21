Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı! Giriş çıkışlar kontrol ediliyor

M\u00fcft\u00fc Mahallesi'nde bulunan 8 katl\u0131 216 ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Hicri 1403 sitesinin y\u00f6neticisi \u0130smail Kazdal, yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) tedbirleri kapsam\u0131nda karantina uygulamas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Apartmana mecbur kalmad\u0131k\u00e7a kimsenin giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na izin verilmiyor.,Rize'de yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) tedbirleri kapsam\u0131nda bir apartman y\u00f6neticisi, apartman\u0131n\u0131 karantinaya ald\u0131.,Kazdal, ilk ba\u015fta apartman sakinlerinin biraz tepki g\u00f6sterdi\u011fini belirterek, "\u015eimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmad\u0131k\u00e7a kimse d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yor. Apartmana kimsenin girmesine de m\u00fcsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ate\u015fini \u00f6l\u00e7\u00fcyoruz. D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kanlar\u0131 maske konusunda uyar\u0131yoruz. \u00d6nlemlerimizi ald\u0131k \u015fu anda apartmanda bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fanm\u0131yor. Benim i\u015fim oldu\u011fu zamanlarda apartman\u0131n giri\u015finde e\u015fim n\u00f6bette. Ak\u015famlar\u0131 da kameradan evden takip ediyorum." diye konu\u015ftu.,Kendilerinin de ellerini ta\u015f\u0131n alt\u0131na koymak istediklerini ifade eden Kazdal, "Devletimize sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131za yard\u0131mc\u0131 olal\u0131m dedik. Biz de karantina uygulamas\u0131 yapt\u0131k. Apartman\u0131m\u0131zda giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 kontrol alt\u0131na ald\u0131k. Kendi karantinam\u0131z\u0131 kendimiz uyguluyoruz." dedi.,Apartman sakinlerinden Emrullah Kal\u00e7a ise g\u00fczel bir uygulama oldu\u011funu belirterek, "Bina y\u00f6neticimiz hepimizin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok g\u00fczel bir uygulama hayata koydu. Biz de koydu\u011fu kurallara riayet ediyoruz." de\u011ferlendirmesinde bulundu. (AA),Apartman sakinleri al\u0131nan karara harfiyen riayet ediyor. Apartman\u0131n giri\u015fine dezenfektan konulurken giri\u015f yapan herkesin ate\u015fi \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcyor. Apartman sakinleri d\u0131\u015f\u0131nda mecbur olmad\u0131k\u00e7a kimsenin giri\u015fine izin verilmezken, \u00e7ocuklar\u0131n ise k\u0131sa s\u00fcreli mesafeli oyun oynamalar\u0131na m\u00fcsaade ediliyor.,Apartman y\u00f6neticisi \u0130smail Kazdal, gazetecilere, apartmanda bir karantina uygulamas\u0131 ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.