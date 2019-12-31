Apartmanın çatısında bulundu! Herkesi şaşırttı...

Aksaray'da bir apartman\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda bulundu. Herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131,Olay, Yunus Emre Mahallesi T\u00fcrker Sitesi C Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle apartman\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131na kontrol i\u00e7in \u00e7\u0131kan \u0130brahim Ar\u0131t\u00fcrk (34), \u00e7at\u0131n\u0131n alt k\u0131sm\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir tabaka fark etti.\r\n,Yak\u0131ndan inceledi\u011finde ne oldu\u011funa anlam veremeyen \u0130brahim Ar\u0131t\u00fcrk biraz ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131ktan sonra yaban ar\u0131s\u0131 yuvas\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. ,Bunun \u00fczerine durumu Aksaray Belediyesine bildiren \u0130brahim Ar\u0131t\u00fcrk belediye ekiplerinden yard\u0131m istedi. Adrese gelen Aksaray Belediyesi Veteriner \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri yuva \u00fczerinde incelemeler yapt\u0131. Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan i\u00e7inde ar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen yuva ila\u00e7lama yap\u0131ld\u0131ktan sonra a\u00e7\u0131ld\u0131. Yuvadan \u00f6l\u00fc ar\u0131lar \u00e7\u0131karken, ar\u0131lar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 yuvadaki ba\u011flant\u0131lar\u0131 herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n