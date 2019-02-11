Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

ABD merkezli teknoloji devi Apple bir kez daha iPhone'lardaki sorun ile g\u00fcndemde.\r\n\r\n,FaceTime'da yap\u0131lan grup sohbetlerinde aramaya yan\u0131t verilmese dahi kar\u015f\u0131 taraf\u0131n arad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fiyi dinleyebilmesine izin veren bir sistem a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Apple bir kez daha bir sorun ile g\u00fcndemde. \r\n\r\n,Sosyal medyada pek \u00e7ok kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan dile getirilen iddiaya g\u00f6re, Apple'\u0131n FaceTime hatas\u0131n\u0131 gidermek i\u00e7in yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 iOS 12.1.4 hatas\u0131 ile birlikte ba\u015fka sorunlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. \r\n\r\n,Ayn\u0131 iddiaya g\u00f6re, FaceTime g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri ile ilgili hatay\u0131 \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in kullan\u0131ma sunulan iOS 12.1.4 g\u00fcncellemesi, Wi-Fi ve h\u00fccresel veri sorunlar\u0131n\u0131 beraberinde getirmi\u015f durumda. \r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta ortaya \u00e7\u0131kan sistem a\u00e7\u0131\u011f\u0131 sayesinde ise kullan\u0131c\u0131lar\u0131n fark etmeden konu\u015fmalar\u0131n\u0131n dinlenmesi m\u00fcmk\u00fcn hale gelmi\u015f olabilir.\r\n\r\n,ABD New York Eyaleti Ba\u015fsavc\u0131s\u0131 Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple\u2019\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc arama uygulamas\u0131 Facetime\u2019da olu\u015fan hata hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Zira Guardian yapt\u0131\u011f\u0131 test sonucu s\u00f6z konusu iddian\u0131n do\u011fru oldu\u011funu milyonlarca okuruna duyurdu.\r\n\r\n,\r\niOS 12.1 s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fcn y\u00fckl\u00fc oldu\u011fu bir iPad veya iPhone ile FaceTime \u00fczerinden bir arama ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011finizde, kar\u015f\u0131 tarafta iOS 12.1\u2019li bir cihaza sahipse, araman\u0131z\u0131 cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz. ,Apple, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc arama uygulamas\u0131 FaceTime\u2019da yer alan ve bir kullan\u0131c\u0131n\u0131n ba\u015fka bir kullan\u0131c\u0131y\u0131 arad\u0131\u011f\u0131nda, aranan kullan\u0131c\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131ya yan\u0131t vermeden aramay\u0131 yapan kullan\u0131c\u0131ya ses gitmesine neden olan hatay\u0131 d\u00fczeltece\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,\u015eu an i\u00e7in kullan\u0131c\u0131lar a\u00e7\u0131s\u0131ndan yap\u0131labilecek en g\u00fcvenli ad\u0131m FaceTime\u2019\u0131n cihazlar\u0131nda etkisiz hale getirmek. \r\n\r\n,\u0130\u015fte Facetime\u2019\u0131 iPhone veya iPad\u2019inizden silmek i\u00e7in yapman\u0131z gerekenler... \r\n\r\n,1- Cihaz\u0131n\u0131z\u0131 a\u00e7\u0131n ve ayarlar k\u0131sm\u0131na girin \r\n\r\n,2- Arama k\u0131sm\u0131na FaceTime yaz\u0131n \r\n\r\n,3- \u00c7\u0131kan ekranda FaceTime\u2019\u0131n yan\u0131ndaki tu\u015fa dokunarak etkisiz hale getirin. \r\n\r\n,Ayn\u0131 i\u015flemi iPad\u2019lerinizden de yapabilirsiniz.\r\n