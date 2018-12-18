Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'\u0131n da\u011f\u0131tmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 iOS 12.1.2 g\u00fcncellemesi, T\u00fcrkiye'deki kullan\u0131c\u0131lar\u0131 yak\u0131ndan ilgilendiriyor.\r\n\r\n,Zira s\u00f6z konusu g\u00fcncelleme ile \u00fclkemizde yeni iPhone modellerini sat\u0131n alan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ba\u011flant\u0131 sorunu gideriliyor.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca yakla\u015f\u0131k 100 MB boyutundaki g\u00fcncelleme ile eSIM ba\u011flant\u0131s\u0131nda ya\u015fanan sorunlar \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturuluyor.\r\n\r\n,Peki iOS 12.1.2 g\u00fcncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?\r\n\r\n,\u0130\u015fte g\u00fcncelleme alacak modellerin s\u0131ral\u0131 tam listesi... \r\n\r\n,iPhone SE\r\n\r\n,iPhone 5S\r\n,iPhone 5S Plus\r\n,iPhone 6S\r\n,iPhone 6S Plus\r\n,iPhone 6\r\n,iPhone 7\r\n,iPhone 7 Plus\r\n,iPhone 8\r\n,iPhone 8 Plus\r\n,,iPhone X\r\n,iPhone XS\r\n,iPhone XS Max\r\n,iPhone Xr\r\n