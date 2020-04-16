Apple'dan şaşırtan Türkiye raporu! Gittikçe azalıyor...

Apple Haritalar uygulamas\u0131ndan yap\u0131lan aramalara g\u00f6re derlenen bilgiye g\u00f6re Mart ay\u0131ndan bug\u00fcne ara\u00e7 kullanan ve yolda y\u00fcr\u00fcyenlerin say\u0131s\u0131nda ciddi bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fan\u0131rken, toplu ta\u015f\u0131ma kullananlar\u0131n say\u0131s\u0131 da azald\u0131. K\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgi ara\u00e7 s\u00fcrenleri, turuncu ise y\u00fcr\u00fcyenleri g\u00f6steriyor.,Apple, T\u00fcrkiye \u00f6zelinde ara\u00e7 s\u00fcren, y\u00fcr\u00fcyen ve toplu ta\u015f\u0131ma i\u00e7in gelen yol tarifi taleplerinin say\u0131s\u0131n\u0131 ge\u00e7mi\u015f kullan\u0131mlarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131ran bir rapor yay\u0131nlad\u0131.,Google ise koronavir\u00fcs sonras\u0131 de\u011fi\u015fen al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 \u00e7arp\u0131c\u0131 bir \u015fekilde ortaya koydu. Bu bilgileri s\u00fcrekli g\u00fcncellemeyi planlayan Google'\u0131n amac\u0131 rakamlar\u0131n ve kal\u0131plar\u0131n iki ya da \u00fc\u00e7 g\u00fcn \u00f6ncesine g\u00f6re nas\u0131l de\u011fi\u015fti\u011fini de ortaya koymak.,Google zaten daha \u00f6nce de benzer bir \u015fekilde belli m\u00fczeler, d\u00fckkanlar ve di\u011fer baz\u0131 mekanlar\u0131n en kalabal\u0131k oldu\u011fu zamanlar\u0131 g\u00f6steriyor, farkl\u0131 yollar\u0131n trafik yo\u011funlu\u011funu g\u00fcncellemek suretiyle motorlu ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerine destek sa\u011fl\u0131yordu. \u015eimdi ayn\u0131 veriler, insan yo\u011funlu\u011funu, salg\u0131n nedeniyle konulan soka\u011fa \u00e7\u0131kma s\u0131n\u0131rlamalar\u0131 \u00f6ncesi d\u00f6nemle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmak i\u00e7in kullan\u0131lacak.,Perakende d\u00fckkanlar\u0131 ve vakit ge\u00e7irilen di\u011fer yerler \r\n\r\nGoogle Haritalar servisinde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n konumlar\u0131na g\u00f6re derlenen bilgilere g\u00f6re \u015eubat ortas\u0131ndan Mart sonuna do\u011fru AVM ve \u00e7e\u015fitli ma\u011fazalarda vakit ge\u00e7irenlerin oran\u0131 y\u00fczde 75 azald\u0131.,G\u0131da \u00fcr\u00fcnleri satan d\u00fckkanlar ve eczaneler \r\n\r\nG\u0131da \u00fcr\u00fcnleri satan d\u00fckkanlar ve eczanelerde de durum pek farkl\u0131 de\u011fil. \u0130nsanlar bu verilere g\u00f6re temel g\u0131da i\u00e7in dahi daha az d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor; zorunda olmad\u0131k\u00e7a gitmiyor. Ayn\u0131 s\u00fcre aral\u0131\u011f\u0131nda bu d\u00fckkanlara olan ilgi y\u00fczde 39 oran\u0131nda azalm\u0131\u015f durumda.,Parklar, meydanlar \r\n\r\nParklarda art\u0131k kimse vakit ge\u00e7iremiyor; bunun neticesinde de y\u00fczde 58 oran\u0131nda azal\u0131\u015fla kullan\u0131c\u0131lar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131 art\u0131k parklarda g\u00f6rebilmek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.,Otob\u00fcs, metro ve tren istasyonlar\u0131 \r\n\r\nEn b\u00fcy\u00fck kay\u0131p ise otob\u00fcs ve metro istasyonlar\u0131nda ya\u015fan\u0131yor. Kullan\u0131c\u0131lar salg\u0131n sonras\u0131 evine kapand\u0131\u011f\u0131ndan toplu ta\u015f\u0131may\u0131 gerekmedik\u00e7e kullanmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Vir\u00fcs \u00f6ncesi d\u00f6nem ile vir\u00fcs sonras\u0131 d\u00f6nem aras\u0131nda y\u00fczde 71 oran\u0131nda bir azalma s\u00f6z konusu.,Ofis binalar\u0131 ve di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fma mekanlar\u0131 \r\n\r\nHalen i\u015fine gitmek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmak durumunda olanlar bir yana, bir\u00e7ok ki\u015fi de evinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Bu da ofise ve i\u015f yerlerine gidenlerin say\u0131s\u0131n\u0131 ciddi oranda azaltm\u0131\u015f durumda.,Konutlar \r\n\r\nOransal olarak tek b\u00fcy\u00fcyen kategori ise haneler... Vatanda\u015flar evlerinde daha \u00e7ok vakit ge\u00e7irmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan \u015eubat ay\u0131na g\u00f6re hanede t\u00fcm g\u00fcn ge\u00e7irme s\u00fcresi ciddi oranda artm\u0131\u015f durumda. (H\u00fcrriyet)