Apple, eski İphone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek

Apple, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip sahiplerine talep etmeleri halinde 25 dolar \u00f6demede bulunacak.,Apple, eski telefon modellerini kas\u0131tl\u0131 olarak yava\u015flatt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 \u00fczerine a\u00e7\u0131lan davada 500 milyon dolar \u00f6demeyi kabul etti. \u015eirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip m\u00fc\u015fterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar \u00f6demede bulunacak.\r\n\r\n,Yabanc\u0131 kaynaklardan elde edilen bilgilere g\u00f6re, Apple \u015firketi 2017 y\u0131l\u0131nda, eski model cihazlar\u0131nda \u2018beklenmedik \u015fekilde kapanmalar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek\u2019 gerek\u00e7esiyle performans yava\u015flatmas\u0131na gitti\u011fini kabul etti, bunun \u00fczerine baz\u0131 m\u00fc\u015fteriler taraf\u0131ndan dava edildi. ,\u00dcnl\u00fc teknoloji firmas\u0131, hatas\u0131n\u0131 kabul etmesinin ard\u0131ndan batarya de\u011fi\u015fimlerinde 29 dolarl\u0131k indirime gitti. Ancak, bir \u00e7ok ki\u015fi bu s\u00fcre\u00e7te y\u00fczlerce dolar harcay\u0131p yeni telefon ald\u0131klar\u0131n\u0131 ve ma\u011fdur olduklar\u0131n\u0131 belirterek t\u00fcketici avukatlar\u0131na ba\u015fvuruda bulundu.\r\n\r\n,\u015eirket, bu konuda hatas\u0131n\u0131 kabul etmese de t\u00fcketici avukatlar\u0131 ile uzla\u015fma yolunu se\u00e7ti ve 93 milyon dolar\u0131 avukatlara verilmek kayd\u0131 ile 500 milyon dolara kadar \u00f6deme yapma s\u00f6z\u00fc verdi.\r\n,Anla\u015fma gere\u011fi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan m\u00fc\u015fteriler talepte bulunmalar\u0131 halinde \u015firketten 25 dolar iade alabilecek.,\u015eirket, t\u00fcketici avukatlar\u0131 ile var\u0131lan anla\u015fma gere\u011fi sorumlu oldu\u011funu kabul etti.\r\n\r\n