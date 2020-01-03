Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir

Apple'\u0131n daha k\u00fc\u00e7\u00fck ekranl\u0131 bir iPhone \u00fcretme hayali, iPhone SE 2 ile ger\u00e7ek oluyor. \r\n\r\n\r\n,\u00d6zellikle, son d\u00f6nemdeki sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n bir hayli d\u00fc\u015fmesiyle tekrar \u00e7\u0131k\u0131\u015fa ge\u00e7mek isteyen Apple, iPhone SE 2 modelini daha ucuz tutarak, sat\u0131\u015flar\u0131 art\u0131rmay\u0131 planl\u0131yor.,iPHONE SE2, iPHONE 9 OLARAK SATI\u015eA \u00c7IKAB\u0130L\u0130R\r\nBu y\u0131l piyasaya s\u00fcr\u00fclmesi beklenen giri\u015f seviyesi iPhone modeli, iPhone 8'in g\u00fcncellenmi\u015f s\u00fcr\u00fcm\u00fc olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. \u015eirket, bu nedenle yeni iPhone modellerini iPhone 9 ismiyle sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karabilir.,iphone\r\n\r\n\u0130K\u0130 ADET UCUZ iPHONE MODEL\u0130 VAR\r\nApple'\u0131n tedarik zinciri kaynaklar\u0131ndan gelen raporlara g\u00f6re \u015firket, iki farkl\u0131 telefon i\u00e7in LCD ekran sipari\u015fi verdi. Bu da Apple'\u0131n iki adet ucuz iPhone modeli \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n,iPhone 11 modellerinde kullan\u0131lan A13 i\u015flemcisinden g\u00fcc\u00fcn\u00fc alacak iPhone 9 modellerinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olmas\u0131 bekleniyor. Telefonlar\u0131n kameralar\u0131 hakk\u0131nda ise hen\u00fcz bir bilgi bulunmuyor.,iPHONE 9 F\u0130YATI\r\n\u0130lk iPhone SE modelini 2016 y\u0131l\u0131nda sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karan Apple, ilk ba\u015fta 399 dolar olarak belirledi\u011fi fiyat etiketini, daha sonra 346 dolara indirmi\u015fti. Apple'\u0131n yine ayn\u0131 stratejiyi benimseyece\u011fi ve telefonlar\u0131n 399 dolardan ba\u015flayan fiyatlarla sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor.\r\n\r\n\r\n,iphone se\r\n\r\niPhone 9 modelleri, \u00f6zellikle iPhone 11'in fiyat\u0131n\u0131 y\u00fcksek bulan ve daha eski iPhone modellerini y\u00fckseltmek isteyen kullan\u0131c\u0131lar i\u00e7in iyi bir se\u00e7enek olacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,Gri, g\u00fcm\u00fc\u015f ve k\u0131rm\u0131z\u0131 olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 farkl\u0131 renk se\u00e7ene\u011fiyle sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenen telefonlar hakk\u0131nda yeni bilgiler geldi\u011finde, sizlerle payla\u015fmaya devam edece\u011fiz.