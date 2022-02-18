Apple uyardı: iPhone'u yanlış şarj ediyorsunuz

Teknoloji devi Apple, web sitesinde yayımladığı bir yazı ile iPhone kullanıcılarına ‘şarj’ konusunda bir uyarı yaptı. Şirket, pek çok kullanıcının telefonunu yanlış şarj ettiğini açıkladı.