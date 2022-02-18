Apple uyardı: iPhone'u yanlış şarj ediyorsunuz

'D\u00fc\u015f\u00fck G\u00fc\u00e7 Modu', telefonunuzdaki g\u00fcc\u00fc kullanan baz\u0131 \u00f6zellikleri kapat\u0131r. Yani telefonunuzdaki baz\u0131 uygulamalar, ara\u00e7lar ve \u00f6zellikler art\u0131k ge\u00e7ici olarak \u00e7al\u0131\u015fmayacakt\u0131r.\r\n\r\nApple, bu konuda, \u201cD\u00fc\u015f\u00fck G\u00fc\u00e7 Modu a\u00e7\u0131kken, iPhone'unuzun \u015farj\u0131 daha uzun s\u00fcre dayan\u0131r ancak baz\u0131 \u00f6zelliklerin g\u00fcncellenmesi veya tamamlanmas\u0131 daha uzun s\u00fcrebilir.\u201d diyor. ,Apple m\u00fchendisleri taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen iPhone model ak\u0131ll\u0131 telefonlar bir\u00e7ok yenilik\u00e7i \u00f6zellikle donat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ancak baz\u0131lar\u0131 cihaz\u0131n\u0131z\u0131n pilini h\u0131zla t\u00fcketebilir. Yine de, uygun \u015farj teknikleriyle iPhone'unuz sorunsuz bir \u015fekilde \u015farj olabilir.,Ayr\u0131ca baz\u0131 g\u00f6revler, D\u00fc\u015f\u00fck G\u00fc\u00e7 Modunu kapatana veya iPhone'unuzu en az y\u00fczde 80 \u015farj edene kadar \u00e7al\u0131\u015fmayabilir. D\u00fc\u015f\u00fck G\u00fc\u00e7 Modunu a\u00e7mak i\u00e7in Ayarlar > Pil b\u00f6l\u00fcm\u00fcne gidin ve \u00fcstteki anahtar\u0131 de\u011fi\u015ftirin.,Ayr\u0131ca \u015farj cihaz\u0131n\u0131z\u0131 ba\u011flant\u0131 noktas\u0131na her takt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda bu misafir par\u00e7ac\u0131klar cihaz\u0131n\u0131z\u0131n daha derinlerine ula\u015f\u0131r ve bu da cihaz\u0131n\u0131z\u0131n hi\u00e7 \u015farj olmamas\u0131na bile yol a\u00e7abiliyor. Bu nedenlerden dolay\u0131, iyi bir \u015farj portu temizli\u011fi sa\u011flamak olduk\u00e7a \u00f6nemli. ,Belki de en iyi tavsiye, \u00f6mr\u00fcn\u00fc en \u00fcst d\u00fczeye \u00e7\u0131karmak i\u00e7in iPhone pilinizi ilk etapta hasardan korumakt\u0131r. A\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cakl\u0131klar ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n\u0131zda b\u00fcy\u00fck sorunlara neden olabilir ve pile zarar verebiliyor. \r\n\r\nApple, hem d\u00fc\u015f\u00fck hem de y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131n iPhone\u2019larda sorunlara yol a\u00e7abildi\u011fini belirtiyor. Teknoloji devine g\u00f6re iPhone'unuzu tutmak i\u00e7in ideal s\u0131cakl\u0131klar 16 ila 22 Santigrad derece aras\u0131nda.,Bunu yapt\u0131ktan sonra, i\u015flemi tekrar etmeden \u00f6nce k\u00fcrdan\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131n ve temizleyin. \u0130Phone'unuzun ba\u011flant\u0131 noktas\u0131 temiz g\u00f6r\u00fcnene kadar yukar\u0131da belirtilen ad\u0131mlar\u0131 izleyin, ard\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131ndan emin olmak i\u00e7in cihaz\u0131n\u0131za \u015farj verin. ,Daha d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131klar, pil \u00f6mr\u00fcn\u00fcn ge\u00e7ici olarak d\u00fc\u015fmesine yol a\u00e7abilirken, y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar ise pil \u00f6mr\u00fcn\u00fcz\u00fc tamamen mahvedebilir.\r\n\r\n\r\n,\u0130lk olarak \u015farj portundan ba\u015flayal\u0131m. \u015earj cihaz\u0131n\u0131n tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu ba\u011flant\u0131 noktas\u0131n\u0131n temizlenmesi, cihaz\u0131n\u0131z i\u00e7in bir\u00e7ok sorununu \u00f6nleyebilir. \r\n\r\nTelefonunuzun \u015farj ba\u011flant\u0131 noktas\u0131nda toz veya \u00e7e\u015fitli par\u00e7ac\u0131klar\u0131n birikmesi, \u015farj cihaz\u0131n\u0131z\u0131n d\u00fc\u015fmesine veya temass\u0131zl\u0131\u011fa, b\u00f6ylece yeterli \u015farj olamamas\u0131na neden olabilir. ,Peki, \u015farj portunuzu nas\u0131l temizlersiniz? \u00d6ncelikle, cihaz\u0131n\u0131za zarar vermemek i\u00e7in olduk\u00e7a dikkatli davranman\u0131z gerekiyor. Pek \u00e7ok kullan\u0131c\u0131 metal kullanmak yerine ah\u015fap bir k\u00fcrdan tercih ediyor.\r\n\r\nTemizlik arac\u0131n\u0131 se\u00e7tikten sonra telefonunuzu alarak ayd\u0131nl\u0131k bir alana gidin veya bir el feneri kullan\u0131n. Daha sonra \u00e7ok az bask\u0131 uygulayarak k\u00fcrdan\u0131n\u0131z\u0131 al\u0131n ve yandaki ankrajlarla temastan ka\u00e7\u0131narak portun duvarlar\u0131 boyunca gezdirin.,Piller zamanla do\u011fal olarak bozulur ancak pillerden m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca fazla faydalanmak i\u00e7in yapabilece\u011finiz birka\u00e7 \u015fey var. Bunlardan biri de \u015farj s\u0131ras\u0131nda k\u0131l\u0131f\u0131 \u00e7\u0131karman\u0131z. B\u00f6ylece daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015farj i\u015flemi olacakt\u0131r. \r\n\r\nBunun nedeni, baz\u0131 k\u0131l\u0131f stillerinin pilinizin kapasitesini etkileyebilecek a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131 \u00fcretmesinden kaynaklan\u0131yor. K\u0131l\u0131f kasas\u0131n\u0131n kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 veya yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 malzeme \u0131s\u0131nmay\u0131 art\u0131rabilir. \u00d6rne\u011fin k\u00f6p\u00fck gibi malzemeler silikondan daha yal\u0131tkand\u0131r ve iPhone'unuzun \u015farj olurken a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nmas\u0131n\u0131 art\u0131rabilir. ,S\u0131cak g\u00fcnlerde, bir iPhone'un normal \u00e7al\u0131\u015fma s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u015fmas\u0131 \u00e7ok kolayd\u0131r. Bu konuda Apple net \u015fekilde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 uyar\u0131yor: \r\n\r\n- S\u0131cak bir g\u00fcnde iPhone\u2019unuzu arabada b\u0131rakmay\u0131n,\r\n\r\n- Cihaz\u0131 uzun s\u00fcre do\u011frudan g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda b\u0131rakmay\u0131n,\r\n\r\n- GPS izleme veya arabada navigasyon, yo\u011fun grafikli oyun oynama veya art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik uygulamalar\u0131 kullanma gibi belirli \u00f6zellikleri s\u0131cak ko\u015fullarda veya do\u011frudan g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda uzun s\u00fcre kullanmay\u0131n.\r\n\r\n- Ayr\u0131ca, telefonunuzun \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 hissederseniz kullanmay\u0131 b\u0131rak\u0131n veya hatta kapat\u0131n.\r\n\r\n- G\u00fc\u00e7l\u00fc uygulamalar\u0131 uzun s\u00fcre kullanmaktan ka\u00e7\u0131n\u0131n. \u00c7\u00fcnk\u00fc y\u00fcksek yo\u011funluklu video oyunu uygulamalar\u0131 bir telefonun i\u015flemcisinin \u00e7ok h\u0131zl\u0131 \u0131s\u0131nmas\u0131na neden olabilir.,Teknoloji devi Apple, web sitesinde yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 bir yaz\u0131 ile iPhone kullan\u0131c\u0131lar\u0131na \u2018\u015farj\u2019 konusunda bir uyar\u0131 yapt\u0131. \u015eirket, pek \u00e7ok kullan\u0131c\u0131n\u0131n telefonunu yanl\u0131\u015f \u015farj etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Telefonunuzun parlakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 en y\u00fcksek seviyede tutmak iyi g\u00f6r\u00fcnebilir ancak s\u00fcrekli a\u00e7\u0131k olmas\u0131 \u015farj\u0131 h\u0131zla t\u00fcketir. Telefonunuzun ekran\u0131 ne kadar parlak olursa pil \u00f6mr\u00fcn\u00fcz o kadar h\u0131zl\u0131 t\u00fckenir.\r\n\r\nBu nedenle, ortam ayd\u0131nlatmas\u0131na g\u00f6re ekran parlakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ayarlayan Apple'\u0131n Otomatik Parlakl\u0131k \u00f6zelli\u011fini a\u00e7may\u0131 tercih edebilirsiniz. B\u00f6ylece zaman i\u00e7inde pil \u00f6mr\u00fcn\u00fcz\u00fc \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde art\u0131racakt\u0131r ve parlakl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 otomatik olarak do\u011fru seviyelerde tutacakt\u0131r.