Apple yanlışlıkla 2019 model iPhone'u sızdırdı

S\u00f6z konusu ba\u015fvuruda \u00f6nemli bir detayl\u0131 ke\u015ffeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullan\u0131c\u0131lara sunulacak olan \u00f6nemli bir kamera \u00f6zelli\u011fini g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kartt\u0131.\r\n,AppleInsider\u2019da yer alan habere g\u00f6re, yeni iPhone modellerinde Apple olduk\u00e7a ilgin\u00e7 bir kamera \u00f6zelli\u011fine yer verecek.\r\n\r\nS\u00f6z konusu kamera \u00f6zelli\u011fi sayesinde, cihaz kullan\u0131c\u0131lar\u0131n foto\u011fraf \u00e7ekece\u011fini \u00f6nceden tespit edilebilecek. ,iPhone 11\u2019de yer alacak jiroskop sens\u00f6rleri sayesinde kullan\u0131c\u0131 foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in hamle yapt\u0131\u011f\u0131nda telefonun kameras\u0131 otomatik olarak a\u00e7\u0131lacak. \r\n\r\n,9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait g\u00f6rsele yer verildi. S\u00f6z konusu cihaz\u0131n 3 arka kamera ile gelece\u011fi bilgisine yer verildi.\r\n,Apple'a yak\u0131n kaynaklardan elde edilen bilgilere g\u00f6re, \u015firketin 2019'da tan\u0131taca\u011f\u0131 modeller daha h\u0131zl\u0131 internete ev sahipli\u011fi yapacak bir \u00f6zellik ile gelecek.\r\n,ABD bas\u0131n\u0131nda yer alan iddiaya g\u00f6re, Apple, bu y\u0131l piyasaya s\u00fcrece\u011fi yeni iPhone modellerinde, eski modellere g\u00f6re y\u00fczde 30 daha h\u0131zl\u0131 veri transferi sa\u011flayacak s\u00fcper h\u0131zl\u0131 Wi-Fi teknolojisi kullan\u0131lacak.\r\n,Hen\u00fcz resmi a\u00e7\u0131klama bulunmasa da \u015firketin bu y\u0131l aralar\u0131nda 'ucuz iPhone' olarak da an\u0131lan iPhone SE 2'nin de bulundu\u011fu 4 iPhone modelini tan\u0131taca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n