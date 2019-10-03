Araba almadan önce mutlaka okuyun! En ucuz ve en az yakıt harcayan arabalar

Araba almak isteyenler ise hem yak\u0131t\u0131n\u0131n az olmas\u0131na hem de fiyat\u0131n\u0131n makul olmas\u0131na dikkat ediyor.,Yerli otomobillere y\u00f6nelik kamu bankalar\u0131n\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 kredi kampanyas\u0131yla birlikte otomobil almak avantajl\u0131 hale geldi.,Kamu bankalar\u0131 anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fu markalara y\u00fczde 0.49-0.69 aral\u0131\u011f\u0131nda kredi kulland\u0131r\u0131yor. B\u00f6ylece vadeye yayarak binek arabalar i\u00e7in 50-120 bin lira krediyi 18-36 ayda \u00f6denebiliyor.,\u0130\u015fte T\u00fcrkiye\u2019de sat\u0131lan en az yak\u0131t harcayan arabalar ve fiyatlar\u0131...,Fiat Egea 1.3 dizel\r\n\r\n104 bin 900 lira\r\n\r\n3.9 litre\/km,Renault Symbol Joy 1.5 dizel\r\n\r\n116.650 lira\r\n\r\nYak\u0131t sarfiyat\u0131 3.6 litre\/100 km,Ford Fiesta 1.5 dizel\r\n\r\n114 bin 500 lira\r\n\r\nYak\u0131t: 3.2 litre\/100 km,Renault Clio 1.5 dizel\r\n\r\n120 bin 500 lira\r\n\r\nYak\u0131t: 3.3 litre\/100 km,Hyundai i20 1.4 CRDI\r\n\r\n114 bin 820 lira\r\n\r\n3.4 litre\/100 km,Renault Megane 1.5 dizel\r\n\r\n155 bin 850 lira\r\n\r\nYak\u0131t: 3.7 litre\/100 km,Ford Focus 1.5 dizel\r\n\r\n155 bin 100 lira\r\n\r\n3.6 litre\/100 km,Dacia Sandero Ambiance 1.5 dizel\r\n\r\n116 bin 100 lira\r\n\r\n3.5 litre\/100 km