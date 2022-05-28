Araba fiyatına kurbanlık fiyatları: 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurbanlıkların fiyatları araştırılmaya başlandı. Uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar fiyat taramasına başladı. Peki kurban fiyatları ne kadar? 2022 dana, koç, koyun ve kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurban pazarları ne zaman kurulacak? Kurban seçerken neye dikkat edilmeli? Hangi hayvandan kurbanlık olur? İşte il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları…