Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İşte 2020'de ödeyeceğiniz vergi...

Arabas\u0131 olan herkesi ilgilendiriyor! \u0130\u015fte 2020'de \u00f6deyece\u011finiz vergi...\r\n,Har\u00e7 ve vergilere ili\u015fkin yeniden de\u011ferleme oran\u0131 belli oldu. 2020 y\u0131l\u0131nda otomobil sahibi olan herkes Motorlu Ta\u015f\u0131tlar Vergisi \u00f6deyecek. \u0130\u015fte yeni art\u0131\u015fla \u00f6deyece\u011finiz tutarlar...\r\n,\u00a5 K\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131kta ge\u00e7me cezas\u0131 292 lira iken 2020\u2019de 358 lira olacak.\r\n,\u00a5 Yasa d\u0131\u015f\u0131 siren takanlara verilen ceza 1239 liradan 1518 liraya \u00e7\u0131kacak.\r\n,\u00a5 Emniyet \u015feridini ihlal edenlere verilen 603 liral\u0131k ceza 739 liraya y\u00fckselecek.\r\n,\u00a5 H\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 y\u00fczde 10 ila 30 aras\u0131 a\u015fanlara 356 lira, y\u00fczde 30 ila y\u00fczde 50 aras\u0131 a\u015fanlara 740 lira, h\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 y\u00fczde 50\u2019den fazla a\u015fanlara ise bin 519 lira para cezas\u0131 kesilecek.\r\n\r\n,\u00a5 Motor g\u00fcc\u00fc bin 300 cc\u2019ye kadar olan 1-3 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki ara\u00e7lardan de\u011feri 40 bin liran\u0131n alt\u0131nda olanlardan bin 126 lira, de\u011feri 40 bin ila 70 bin aras\u0131nda olanlardan bin 238 lira, de\u011feri 70 bin liran\u0131n \u00fcst\u00fcnde olanlardan ise bin 721 lira y\u0131ll\u0131k vergi al\u0131nacak.\r\n,\u00a5 1400-1600 cc aras\u0131nda motora sahip 1 Ocak 2018 sonras\u0131 trafi\u011fe \u00e7\u0131km\u0131\u015f, ara\u00e7 de\u011feri 81 bin 100 lira ve \u00fczeri olan ara\u00e7lar i\u00e7in MTV 1799 TL\u2019den 2 bin 180 TL\u2019ye; motoru 1.6 \u00fczeri ve 1.8 cc aras\u0131nda olan de\u011feri 115 bin 900 liran\u0131n \u00fczerinde olan ara\u00e7lar i\u00e7in MTV 3 bin 176 liradan 3 bin 893 liraya; motoru 1.8 ile 2.0 aras\u0131nda olan ara\u00e7lar i\u00e7in MTV 5 bin 3 TL\u2019den 6 bin 132 TL\u2019ye y\u00fckselecek.,.