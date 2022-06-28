Araç alacaklar dikkat! Sektör kaynaklarından kötü haber geldi: Fiyatlar bayram sonrası daha da artacak

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ikinci el araç piyasasında hareketlilik başladı. Araç üretiminde yaşanan çip kiriz ve tedarik sorunu ikinci el otomobile olan talepleri artırmıştı. Havaların ısınması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla otomobil piyasasında hem satışlar hem de fiyatlar tavan yaptı. Öte yandan sektör temsilcileri ikinci el otomobillerde fiyatlarında daha da artacağına yönelik uyarılar geldi.