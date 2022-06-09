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Türkiye Gazetesi

Araç sahipler dikkat! Motorin ve LPG’nin ardından benzine de zam göründü: Yarın geceden itibaren geçerli (9 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Araç sahipler dikkat! Motorin ve LPG’nin ardından benzine de zam göründü: Yarın geceden itibaren geçerli (9 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe geliyor. Brent petrolün 125 dolara kadar çıkmasıyla son 13 haftanın zirvesini gördü. Dolar kurunun da 17 liraya kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarını tetikledi. Dün motorine 1,95 TL zam gelmişti. Bu gece ise LPG’ye 50 kuruşluk zam gelecek. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Gelen zamla birlikte benzinin litresi 27 lirayı aşacak.

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