Araç sahipleri dikkat! 20 bin liralık masrafla karşılaşmayın

Kuday, "Motor ya\u011f\u0131 s\u00fcre a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131 zaman arac\u0131n demir piston ve segmanlar\u0131 a\u015f\u0131nd\u0131r\u0131r. Ya\u011f bak\u0131m\u0131 ge\u00e7ti\u011fi zaman ara\u00e7 \u00e7eki\u015ften d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc gibi fazla yak\u0131t yakmas\u0131na da neden olur. Ya\u011f\u0131n \u00f6mr\u00fc bir y\u0131ld\u0131r. Ara\u00e7 hi\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fmasa bile ya\u011f\u0131 motora bo\u015faltt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda hi\u00e7 ara\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fmasa bile bir y\u0131l sonra o ya\u011f \u00f6mr\u00fcn\u00fc bitirir. Motorun ya\u011f\u0131na dikkat etmeyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler motorun pistonlar\u0131 ya\u011fs\u0131z ve kuru \u00e7al\u0131\u015f\u0131r ve motora b\u00fcy\u00fck zarar verir. ,Ara\u00e7 sahiplerini motor ya\u011f\u0131, motor filtresi ve klima filtresi de\u011fi\u015fimi konusunda uyaran oto ya\u011f bak\u0131m servisi ustas\u0131, 500 liral\u0131k masraftan ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin 20 bin liraya kadar \u00e7\u0131kan masraflarla kar\u015f\u0131la\u015fabileceklerini s\u00f6yledi.,\u015e\u0131rnak'\u0131n Silopi il\u00e7esinde yakla\u015f\u0131k 25 y\u0131ld\u0131r ara\u00e7 motor ya\u011f\u0131 bak\u0131m servisi yapan Sefer Kuday, ara\u00e7 bak\u0131m\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu, bu kapsamda s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin daha dikkatli olmalar\u0131 gereken bir konu oldu\u011funu belirtti. Ara\u00e7lar\u0131n motor ya\u011f\u0131 ve filtrelerin zaman\u0131nda de\u011fi\u015ftirilmedi\u011fi takdirde daha b\u00fcy\u00fck masraflarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Kuday, arac\u0131n demir piston ve segmanlar\u0131n\u0131 a\u015f\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti.,Motor ya\u011f\u0131na dikkat etmeyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ya\u011f bak\u0131m\u0131 i\u00e7in 500 lira masraftan ka\u00e7ay\u0131m derken, 10 bin ile 20 bin lira gibi rakamlar\u0131 \u00f6demek zorunda kal\u0131r. Araban\u0131n ya\u011f \u00f6mr\u00fc bitmi\u015fse ve bu \u015fekilde seyir ederse fazla yak\u0131tta yakar ama arac\u0131n ya\u011f\u0131 suyu tamam oldu\u011fu zaman o ara\u00e7 sizi bir \u00f6m\u00fcr g\u00f6t\u00fcr\u00fcr, bunun i\u00e7in motor ya\u011f\u0131 \u00e7ok \u00f6nemlidir\u201d dedi.,Ya\u011f bak\u0131m\u0131 yapmaya gelen \u015fof\u00f6r Ahmet D\u00fcndar, arac\u0131n\u0131n 2 bin kilometre kala ya\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi\u011fini ve bu \u015fekilde motor \u00f6mr\u00fcn\u00fcn daha da uzun oldu\u011funu s\u00f6yledi.(\u0130HA),Ara\u00e7 sahipleri dikkat! 500 liral\u0131k masraftan ka\u00e7ay\u0131m derken 20 bin liral\u0131k masrafla kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131n! \u0130\u015fte detaylar...