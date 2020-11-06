Araç sahipleri dikkat! 50 lira için 8 bin liradan olmayın...

Konu ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Yeni\u015fehir il\u00e7esindeki 1\u2019inci sanayi sitesi esnaflar\u0131ndan motor mekanik ustas\u0131 Muhsin K\u00f6rfeci, ara\u00e7 donmalar\u0131na kar\u015f\u0131 vatanda\u015flar\u0131 uyararak 50 liral\u0131k antifrizden ka\u00e7anlar\u0131 8 bin liral\u0131k masraf\u0131n bekledi\u011fini s\u00f6yledi. Ara\u00e7larda k\u0131\u015f bak\u0131m\u0131 d\u00f6neminin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran K\u00f6rfeci, periyodik bak\u0131mlar\u0131n 400 lira oldu\u011funu kaydederek, vatanda\u015flar\u0131n a\u011f\u0131r masraflarla kar\u015f\u0131la\u015fmamas\u0131 i\u00e7in bak\u0131mlar\u0131n\u0131 zaman\u0131nda yapmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti. K\u00f6rfeci, \u201c\u00d6n\u00fcm\u00fcz k\u0131\u015f, ara\u00e7lar\u0131n gerekli ve ihtiya\u00e7 olan bak\u0131mlar\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. \u00d6zellikle antifriz, cam silece\u011fi ve k\u0131\u015fl\u0131k lastikler gibi bak\u0131mlar ara\u00e7 i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. , Ara\u00e7lar\u0131na 50 liral\u0131k o \u00fcr\u00fcn\u00fc eklemeyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, 8 bin liray\u0131 bulan masrafla kar\u015f\u0131la\u015fabiliyor.,Havalar\u0131n so\u011fumas\u0131 ile birlikte ara\u00e7larda donma olaylar\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. K\u0131\u015fl\u0131k bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapt\u0131rmay\u0131p ara\u00e7lar\u0131na 50 liral\u0131k antifriz eklemeyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, ara\u00e7ta farkl\u0131 sorunlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 ile birlikte 8 bin liray\u0131 bulan bir fatura ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabiliyor.,Kar\u0131n ne zaman ya\u011faca\u011f\u0131 belli de\u011fil zaman zaman gaflete geliyoruz antifriz konulmuyor, ara\u00e7 bir anda donuyor. 50 liral\u0131k antifriz eklenmemesi nedeni ile 4 bin liral\u0131k masraf \u00e7\u0131k\u0131yor. Ara\u00e7 dondu\u011fu zaman motor k\u0131sm\u0131nda silindir, kapak \u00e7atl\u0131yor farkl\u0131 farkl\u0131 masraflar da ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Arac\u0131n\u0131 k\u0131\u015fl\u0131k bak\u0131ma getiren Cudi Donuk, ara\u00e7 bak\u0131mlar\u0131n\u0131 zaman\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yolda kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve a\u011f\u0131r masraflarla kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Donuk, \u201cArt\u0131k k\u0131\u015f mevsimine girdik, ilerde arac\u0131m\u0131zda b\u00fcy\u00fck problemler \u00e7\u0131kmas\u0131n diye gelip arabam\u0131z\u0131n bak\u0131m\u0131n\u0131 ve eksikleri ne varsa tamaml\u0131yoruz. Daha \u00f6nce yolda kalmad\u0131k, kalmamam\u0131z\u0131n sebebi ise tedbir almam\u0131zd\u0131r. K\u0131\u015f\u0131n ya\u011f, su, antifriz gibi bak\u0131m\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz ki ilerde b\u00fcy\u00fck masraf \u00e7\u0131kartmas\u0131n. Bazen televizyonlarda veya etraftan duyuyoruz, araban\u0131n bak\u0131m\u0131n\u0131 yapmam\u0131\u015f b\u00fcy\u00fck zararlar g\u00f6rm\u00fc\u015f diye. K\u00fc\u00e7\u00fck harcamalarla b\u00fcy\u00fck bir masraftan kurtuluyoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Fren balatas\u0131, antifriz, ya\u011f bak\u0131m\u0131n gibi bak\u0131mlar yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Ara\u00e7 donarsa masraf 8 bin liraya kadar \u00e7\u0131k\u0131yor. S\u00fcr\u00fcc\u00fclerin dikkatli olmas\u0131nda yarar var\u201d dedi.,Havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla k\u0131\u015fl\u0131k bak\u0131mlar\u0131 yap\u0131lmayan ara\u00e7lar b\u00fcy\u00fck risk alt\u0131na girmeye ba\u015flad\u0131.