Araç sahipleri dikkat! 60 liralık masraftan kaçtı, 7 bin lirasına mal oldu

Diyarbakır’da uzun bir aradan sonra etkisini gösteren kar yağışı ve don hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kış öncesi araçlarının bakımını yaptırmayan sürücüler de olumsuzluklardan etkilendi. Araçlarına 60 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, sanayi sitelerine akın etti. 60 lirayla ortadan kalkabilecek donan araçların tamiri ise 7 bin lirayı buldu. Motor ustası Mustafa Bulut, araç sahiplerine yola çıkmadan önce bakım yapmaları uyarısında bulundu.