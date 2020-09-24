Araç sahipleri dikkat! Son gün 30 Eylül

Ara\u00e7 sahipleri dikkat! Yapmayan yand\u0131.. Son g\u00fcn 30 Eyl\u00fcl! \u0130\u015fte detaylar...\r\n\r\n,Pandemi g\u00fcnlerinde yakla\u015f\u0131k 24 milyon ara\u00e7 sahibinin en \u00e7ok merak etti\u011fi konu muayene i\u015flemleri oldu. Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131, ara\u00e7 muayene s\u00fcresi 3 Nisan-3 Temmuz aras\u0131nda olan ve bu s\u00fcrede muayene yapt\u0131ramayanlar i\u00e7in \u00f6nce 17 A\u011fustos\u2019a kadar s\u00fcre tan\u0131d\u0131. Ancak bu 45 g\u00fcn yeterli olmay\u0131nca, ara\u00e7 sahipleri i\u00e7in bir kez daha ek s\u00fcre tan\u0131nd\u0131. Buna g\u00f6re; ara\u00e7 sahipleri 30 Eyl\u00fcl\u2019e kadar muayene yapt\u0131rabilecek. Bu durumda gecikme bedeli al\u0131nmayacak.,Periyodik ara\u00e7 muayenesinde tek yetkili kurulu\u015f olan T\u00dcVT\u00dcRK ise vatanda\u015flar\u0131 uyararak, ertelemenin 3 Nisan-3 Temmuz aras\u0131nda muayene s\u00fcresi dolan ara\u00e7lar\u0131 kapsad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti. Kapsam d\u0131\u015f\u0131nda kalan ara\u00e7lar\u0131n ertelemeden yararlanamayaca\u011f\u0131 belirtilirken, vatanda\u015flar\u0131n gecikme cezas\u0131 \u00f6dememeleri i\u00e7in muayene s\u00fcrelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. S\u00fcresinde muayanesi yapt\u0131r\u0131lmayan ara\u00e7lardan, muayene s\u00fcresi ge\u00e7irilen her ay i\u00e7in muayene \u00fccretinin y\u00fczde 5\u2019i kadar gecikme \u00fccreti al\u0131n\u0131yor.,Milyonlarca vatanda\u015f\u0131n karantina d\u00f6neminde evinden \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde T\u00dcVT\u00dcRK \u015fubelerinde bir yo\u011funluk olu\u015fmas\u0131 da bekleniyor. Bu nedenle T\u00dcVT\u00dcRK, istasyonlarda yo\u011funluk ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131n muayenelerini son g\u00fcne b\u0131rakmamalar\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunulurken, T\u00fcrkiye genelindeki t\u00fcm ara\u00e7 muayene istasyonlar\u0131n\u0131n tam kapasite \u00e7al\u0131\u015fmaya ve randevu vermeye devam etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Arac\u0131n\u0131z e\u011fer hususi ve \u2018s\u0131f\u0131r\u2019 ise 3 y\u0131l sonra, di\u011fer y\u0131llar ise 2 y\u0131lda bir muayeneye tabi tutuluyor. Ticari ara\u00e7lar\u0131n ise her y\u0131l muayene edilmesi \u015fart. \u0130ki veya \u00fc\u00e7 tekerlekli ara\u00e7lar ve bunlar\u0131n her t\u00fcrl\u00fc r\u00f6morklar\u0131 ise ilk 3 ya\u015f ve sonras\u0131 her iki y\u0131lda bir muayeneye tabi tutuluyor. Muayenesi yap\u0131lan ara\u00e7lara, muayeneden ge\u00e7emedi\u011fi takdirde eksikliklerinin tamamlanmas\u0131 i\u00e7in 1 ay s\u00fcre verilir. \u00dccretler ise nakit \u00f6deniyor.,\u00dccretler nedir?\r\n\r\nOtob\u00fcs, kamyon, \u00e7ekici ve tanker 462.56 TL.\r\nOtomobil, minib\u00fcs, kamyonet, \u00f6zel ama\u00e7l\u0131 ta\u015f\u0131t, arazi ta\u015f\u0131t\u0131, r\u00f6mork ve yar\u0131 r\u00f6mork 342.20 TL.\r\nTrakt\u00f6r, motosiklet ve motorlu bisiklet 174.64 TL.,Randevu nas\u0131l al\u0131n\u0131r?\r\n\r\nT\u00dcVT\u00dcRK\u2019\u00fcn resmi internet sitesi \u2018tuvturk.com.tr\u2019 adresine girip ana ekrandaki \u2018\u00fccretsiz randevu\u2019 b\u00f6l\u00fcm\u00fcne arac\u0131n\u0131z\u0131n plakas\u0131n\u0131, ruhsat numaras\u0131n\u0131 ve muayene yapt\u0131raca\u011f\u0131n\u0131z \u015fehri se\u00e7meniz gerekiyor. Daha sonra ise devam butonuna bast\u0131\u011f\u0131n\u0131zda \u2018sayfa\u2019 sizi otomatik olarak y\u00f6nlendiriyor. Ayr\u0131ca pazar g\u00fcn\u00fc hari\u00e7 08.00-20.00 saatleri aras\u0131nda hizmet veren \u20180 850 222 8888\u2019 numaral\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131 merkezinden de randevu al\u0131nabiliyor. E-Devlet \u00fczerinden de online olarak randevu al\u0131nabiliyor. (Posta),Ara\u00e7 muayenesinde son g\u00fcn yakla\u015ft\u0131. Karantina d\u00f6neminden dolay\u0131 verilen ek s\u00fcrenin dolmas\u0131na k\u0131sa bir s\u00fcre kala ara\u00e7 muayenesi son tarihi, ara\u00e7 muayenesi \u00fccreti gibi konular merak ediliyor. \u0130\u015fte ara\u00e7 muayenesi 2020 ile ilgili detaylar...