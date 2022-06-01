BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine bir zam daha geliyor

AB ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı zam sonrası Brent petrol yükselişe geçerek 120 dolara kadar çıktı. Brent petroldeki bu yükseliş ise akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam haberi de geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,22 kuruş. Motorinin litresine 1,49 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? Motorine zam geliyor mu? 1 Haziran 2022 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144