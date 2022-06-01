Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine bir zam daha geliyor

AB ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı zam sonrası Brent petrol yükselişe geçerek 120 dolara kadar çıktı. Brent petroldeki bu yükseliş ise akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam haberi de geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,22 kuruş. Motorinin litresine 1,49 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? Motorine zam geliyor mu? 1 Haziran 2022 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL?