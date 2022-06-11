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Türkiye Gazetesi

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: Litresi 30 TL’ye dayandı! 11 Haziran 2022 benzin, LPG, motorin ne kadar, litresi kaç TL?

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: Litresi 30 TL’ye dayandı! 11 Haziran 2022 benzin, LPG, motorin ne kadar, litresi kaç TL?

Brent petroldeki artış ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz gün motorine gelen zammın ardından bu gece yarısı benzine 2 lira 21 kuruş zam yapıldı. Gelen zammın ardından benzinin litresi 30 TL’ye dayandı. Peki benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar zam geldi? Motorine ne kadar zam yapıldı? 11 Haziran 2022 Cumartesi günü benzin, LPG, motorin ve mazot ne kadar oldu? Benzinin litresi kaç TL? İşte gelen zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları…

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